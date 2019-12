Natale con il pensiero rivolto anche al calciomercato per le dirigenze di Milan, Juventus e Inter. Ibrahimovic, Haaland e Vidal i possibili colpi sotto l’albero

È sempre calciomercato anche nel giorno di Natale. I pensieri delle dirigenze delle big di Serie A e non solo saranno infatti rivolti ai possibili colpi in grado di rinforzare le rispettive rose. Tre nomi su tutti, per Milan, Juventus e Inter, sono quelli di Ibrahimovic, Haaland e Vidal. Proprio l’attaccante svedese potrebbe essere il regalo sotto l’albero di Stefano Pioli. Il club rossonero insiste per il ritorno del 38enne e nelle ultime ore si sarebbe registrato un riavvicinamento tra le parti. L’esperto centravanti non ha ancora deciso se accettare il contratto di 6 mesi più altri eventuali 12 offerto dal Milan, ma la nuova riapertura del giocatore fa ben sperare Boban e Maldini. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni. Così come per Haaland e Vidal.

Calciomercato Juventus, torna forte il nome di Haaland: le ultime

Nella giornata di ieri si è addirittura parlato di un accordo per il trasferimento alla Juventus di Haaland. La cifra circolata è di ‘solo’ 30 milioni di euro, ovvero l’ammontare della clausola rescissoria presente nel contratto del gioiello del Salisburgo. Un’operazione che, se confermata nei prossimi giorni, rappresenterebbe un vero e proprio colpaccio per Paratici e il suo staff, considerando anche la foltissima concorrenze dei top club europei che si sono fiondati sul classe 2000. Potrebbe dunque essere Haaland il regalo sotto l’albero di Maurizio Sarri.

Calciomercato Inter, Marotta pronto a soddisfare Conte per Vidal

Infine, la richiesta di Natale di Antonio Conte porta il nome e il cognome di Arturo Vidal, individuato dall’allenatore come il colpo di spessore in grado di rinforzare il centrocampo nerazzurro. Nei prossimi giorni potrebbe così registrarsi una forte accelerata da parte di Marotta per accontentare il tecnico. Resta comunque da superare la resistenza del Barcellona, che sembra ancora intenzionato a trattenere il cileno a gennaio e lo lascerà partire solo a titolo definitivo per una cifra di circa 25 milioni di euro. La dirigenza dell’Inter è dunque avvertita: per regalare Vidal a Conte sarà necessario uno sforzo economico non indifferente.

