Calciomercato Inter, clamoroso ribaltone: ritorna l’interesse per il belga

L’Inter è sulle tracce di un attaccante da diverse settimane. Ora la soluzione potrebbe giungere dalla stessa Serie A, con una nuova ipotesi. I nerazzurri sono infatti orientati a ritornare su un vecchio obiettivo, che nelle ultime ore ha rifiutato già due offerte, una proveniente dal proprio club che voleva il rinnovo e l’altra invece da una squadra estera. Si prospetta quindi un mercato scoppiettante.

Calciomercato Inter, ricerca incessante di un attaccante

La squadra allenata da Conte vuole a tutti i costi assicurarsi un vice Lukaku. La trattativa che porta a Giroud si sarebbe però complicata, con le relative difficoltà per arrivare al forte attaccante francese. Si è aperto quindi a nuove strade che vedrebbero la squadra interista virare su nomi già in passato corteggiati come Mertens. Il belga vive una stagione complicata al Napoli ed il suo addio è sempre più probabile. Su di lui non solo il club interista, ma anche altre squadre, tra cui il Borussia Dortmund.

Calciomercato Inter, l’attaccante rifiuta rinnovo e Borussia

Mertens è in rotta con il Napoli e, secondo quanto riportato da Sky Sports, avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo avanzata da Aurelio de Laurentiis. Non è però l’unica novità, siccome il giocatore ha anche detto di ‘no’ all’offerta de Borussia Dortmund. Quindi ora l’azzurro ragiona sul da farsi con l’ipotesi interista che si concretizza nuovamente. Le sirene nerazzurre tornano a suonare per lui che sarebbe interessato e potrebbe scegliere Milano come sua nuova casa per il prossimo futuro.

