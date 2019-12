Calciomercato Milan, Pioli sorride: che colpo a centrocampo!

Il Milan sul mercato lavora incessantemente per trovare un centrocampista di quantità e qualità. L’ultimo nome avanzato è un vecchio amore della Serie A

Il Milan sul mercato lavora incessantemente per trovare un centrocampista di quantità e qualità. L’ultimo nome avanzato è un vecchio amore della Serie A. Parliamo di un centrocampista esperto che ha voglia di cambiare aria e quindi potrebbe prendere in considerazione il trasferimento a Milano dopo due stagione in Ligue One. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Milan, rinforzare il centrocampo per risalire la classifica

Il nome nuovo per la mediana dei rossoneri è una vecchia conoscenza del calcio italiano, con ben 102 presenze con la maglia della Roma e 10 gol. Parliamo di Kevin Strootman, che non vive un momento molto positivo in Francia e che sarebbe alla ricerca di nuovi stimoli. Si tratta comunque di un giocatore che nell’ultimo anno è mezzo è sceso in campo 40 volte, dimostrando che riesce ad essere costante nel rendimento. Potrebbe trattarsi di un’operazione low cost per i Diavoli siccome si tratta di un classe ’90. Non proprio una primissima scelta, ma un olandese pronto a dare il cuore per la causa rossonera.

Calciomercato Milan, si punta il centrocampista olandese

Dopo aver avanzato diversi nomi per il centrocampo, potrebbe trattarsi della volta decisiva per il club milanese. Infatti si potrebbe lavorare sia all’assalto di Dani Olmo, sia a quello di Kevin Strootman. Con l’addio poi di Rudi Garcia, suo estimatore che è passato al Lione, difficile sembra pensare che continui ancora a lungo la sua esperienza al Marsiglia. Le deludenti stagioni Kessie e Paqueta spingono dunque la dirigenza milanista a pensare ad un rinforzo di spessore che possa portare muscoli ma anche carisma nella mediana di Pioli. E così avanza l’ipotesi del ritorno in Italia e della scelta di accasarsi al Milan, pronto ad accogliere Strootman per rinforzare il centrocampo e dare il via alla rimonta in campionato dopo una prima parte di stagione deficitaria.

G.S.