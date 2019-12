Dejan Kulusevski è una pista calda in casa Inter per il calciomercato di gennaio. Per cercare di sbloccare la trattativa con il Parma, nell’operazione potrebbe rientrare il baby Esposito

L’Inter pensa massicciamente rinforzarsi a gennaio. Le richieste di Antonio Conte sono chiare per continuare il duello con la Juventus in vetta alla classifica. Un tassello per ruolo per completare la rosa del tecnico salentino e non farsi trovare scoperti in caso di infortuni e assenze. Un restyling necessario per puntellare a dovere il gruppo di Conte, non solo per il campionato ma anche per ben figurare in Europa League dopo l’amara retrocessione dalla Champions.

Gli obiettivi sono ormai noti, con Vidal in cima alla lista dei desideri dell’ex Ct della Nazionale. L’Inter spinge per regalare il cileno a Conte cercando di trovare un punto d’intesa con il Barcellona, mentre resta caldissima anche la pista che porta a Dejan Kulusevski. Se l’ingaggio di Vidal trova qualche perplessità all’interno della società, l’arrivo del gioiello svedese metterebbe tutti d’accordo alla Pinetina. L’operazione per portare Kulusevski già ad inizio 2020 alla corte di Conte si preannuncia però piena di insidie ed ostacoli per la dirigenza di Viale della Liberazione.

Calciomercato Inter, Esposito al Parma per sbloccare Kulusevski

Il talento classe 2000 è valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro dall’Atalanta e, oltre a trovare l’accordo con la ‘Dea’, Marotta deve convincere il Parma a liberare subito il giocatore. Kulusevski è in prestito fino a giugno in Emilia, con i ducali che fanno resistenza visto il desiderio di confermarlo alla corte di D’Aversa fino al termine della stagione. Senza tralasciare, inoltre, l’agguerrita concorrenza di Juventus, Napoli e delle big di Premier League. L’Inter pianifica l’assalto a Kulusevski e potrebbe mettere sul tavolo alcune carte interessanti per strappare il sì del Parma.

Oltre a Politano, che non rientra nei piani tecnici di Conte, Sebastiano Esposito può essere la contropartita per sbloccare il contenzioso con il sodalizio parmense. L’Inter potrebbe dare il via libera alla cessione – ma solo in prestito secco – se il Parma in cambio di Kulusevski chiedesse il baby classe 2002, che sabato scorso con il Genoa ha firmato la sua prima rete in Serie A. Un addio temporaneo di Esposito sarebbe legato anche ad un eventuale rinforzo in attacco dei nerazzurri, con Llorente e Giroud che sono i profili più gettonati tra la dirigenza. Un incastro non facile, ma su cui Inter e Parma potrebbero lavorare per accontentare i rispetti allenatori.

G.M.