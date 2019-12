La Juventus vuole dimenticare in fretta la sconfitta in Supercoppa italiana: a gennaio potrebbero arrivare cessioni ed acquisti a sorpresa

La sconfitta in Supercoppa italiana contro la Lazio brucia ancora. La Juventus potrebbe così correre subito ai ripari con la sessione invernale di calciomercato che si avvicina sempre di più. Il reparto a tradire le attese rispetto alle previsioni dell’estate è quello del centrocampo con diversi calciatori, che stanno rendendo molto meno.

Calciomercato Juventus, da Rabiot a Emre Can: i possibili addii

Tanti infortuni hanno colpiti i centrocampisti di Maurizio Sarri. Da Sami Khedira, attualmente ai box, a Ramsey, spesso non al meglio della forma. E così l’allenatore toscano ha dovuto affrontare tanti problemi inaspettati. Inoltre, l’esclusione di Emre Can dalla lista UEFA ha condizionato ovviamente il rendimento del centrocampista tedesco. E così lo stesso Sarri ha dovuto portare a regime il centrocampista francese Rabiot, ormai fermo da tantissimo tempo visto che viveva da separato in casa al PSG. Da non sottovalutare anche la situazione di Matuidi, che è stato dei punti fermi delle rotazioni di Sarri, ma le sue caratteristiche non sembrano sposarsi al meglio con l’idea di calcio dello stesso tecnico toscano.

La Juventus potrebbe così ritornare sul mercato in vista di gennaio con acquisti. In entrata è sempre caldo lo scambio che riguarda Paredes ed Emre Can. Il centrocampista argentino è da sempre un pallino di Sarri: le caratteristiche del centrocampista del PSG darebbero maggiore qualità alla manovra offensiva dei bianconeri con il solo Pjanic, spesso a brancolare nel buio. Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera, pronta ad intervenire immediatamente sul mercato.

S.I.