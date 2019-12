Calciomercato Juventus, Paratici punta tre big della Serie A

La Juventus sul mercato è attiva e Paratici sarebbe pronto a firmare il triplo colpo in Serie A con operazioni da urlo per i bianconeri.

La Juventus sul mercato è attiva e Paratici sarebbe pronto a firmare il triplo colpo in Serie A con operazioni da urlo per i bianconeri. La società di Torino sarebbe in procinto di mettere sul tavolo trattative da far anima i tifosi che non aspettano altro di poter vedere allo Stadium altri campioni dopo l’ingaggio di Cristiano Ronaldo e De Ligt.

Calciomercato Juventus, Paratici ed il ‘made in Italy’

Il direttore sportivo della Vecchia Signora è sulle tracce di Sandro Tonali. La società infatti non vuole farsi sfuggire il talentuoso centrocampista, puntando ad anticipare la concorrenza. Per convincere Cellino, secondo quanto riportato da TuttoSport, la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto una copiosa offerta e delle contropartite tecniche di livello, tra cui Mota Carvalho e Han. Da tenere sott’occhio è però la forte concorrenza dell’Inter e di un Manchester United sempre attento al mercato italiano. L’interesse di Paratici non si limita alla stella del Brescia, anzi, ci sono altri due top player nel mirino.

Calciomercato Juventus, Chiesa e Zaniolo sogni bianconeri

Se Zaniolo resta più difficile da raggiungere a causa di una Roma molto restia a venderlo, chi invece interessa e potrebbe far gola è Federico Chiesa. Il talentuoso asso della Fiorentina sta vivendo una stagione complicata così come la viola ed il suo addio potrebbe essere pronosticabile nella prossima stagione. La Juventus è pronta a fiondarsi su di lui, senza badare a spese e provando a convincere una società che qualche anno fa ha permesso alla squadra di Torino di portare a casa un altro talento toscano, parliamo di Federico Bernardeschi. Insomma, trattative che potrebbero nascere nelle prossime settimane, con i bianconero che restano alla finestra sia per Zaniolo che per Chiesa, con la speranza dei tifosi di riuscire a mettere a segno un grande tris di mercato.

G.S.