Calciomercato Juventus, sogno estivo per la difesa: il punto

Calciomercato Juventus, a giugno possibile rivoluzione in difesa: il punto sui movimenti in entrata ed uscita.

Sono 17 le reti subite in altrettante gare di Serie A da parte della Juventus che quest’anno soffre, e non poco, nel reparto arretrato. Molto probabilmente, alla base di tutto questo ci sono diversi fattori. Uno di questi è l’infortunio di Giorgio Chiellini, vero e proprio leader difensivo in queste stagioni, che sta venendo sostituito da De Ligt e Demiral. Due grandissimi profili che però stanno ancora prendendo le misure del campionato e del salto in una big assoluta.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, rebus Pjanic: rivoluzione a centrocampo

Calciomercato Juventus, si sogna Van Dijk per giugno

Nonostante questa non sia una delle migliori situazioni, i bianconeri per gennaio pare non abbiano intenzione di muoversi sul mercato. Cosa diversa sarà a giugno. La dirigenza infatti, anche grazie all’Europeo, cercherà di capire quale sarà la tenuta fisica di Chiellini ed agirà di conseguenza. Il sogno di Paratici rimane Virgil Van Dijk, attualmente il migliore al mondo, che il Liverpool valuta molto più di 100 milioni di euro. In prospettiva futura invece piace Marash Kumbulla, classe ’99 che molto bene sta facendo con il Verona. Su quest’ultimo c’è anche la forte concorrenza di Napoli ed Inter. A far spazio all’albanese potrebbe essere Rugani che anche in questa stagione stenta a trovare spazio e che ha tra gli estimatori Milan, Manchester United ed Everton.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, idea Aguero | Ecco come può arrivare

Calciomercato Juventus, avvicendamento in porta?

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, non solo Mandzukic | Addio immediato per due esuberi

Infine, passando a quello che è l’estremo difensore, la prossima stagione potrebbe esserci un cambio con l’addio di Szczesny e l’arrivo di Ter Stegen. Il polacco è nel mirino di diversi top club europei, ma i bianconeri non si strapperebbero i capelli nel doverlo cedere. Paratici e Nedved studiano infatti da diverso tempo il possibile acquisto di Ter Stegen, considerato al momento tra i migliori tre portieri al mondo. Il tedesco ha una clausola di 180 milioni, ma potrebbe realisticamente l’affare potrebbe concretizzarsi per cifre minori con il Barcellona.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, occasione dalla Premier per la difesa

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, torna di moda il laterale | Sfida all’Inter

M.D.G.