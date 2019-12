Calciomercato Inter, Messi ‘decide’ il futuro di Lautaro | Cambia tutto!

Calciomercato Inter, novità importanti sul futuro di Lautaro Martinez: la decisione di Lionel Messi cambia tutto, le ultime

Il 2020 sarà un anno molto importante per l’Inter, chiamata innanzitutto a confermare quanto di buono fatto nella prima parte dell’annata. I nerazzurri hanno dimostrato di poter contendere lo scudetto alla Juventus, ma la lotta con i bianconeri si deciderà anche sui piccoli dettagli. Il mercato di gennaio sarà già un appuntamento fondamentale, con Marotta e Ausilio chiamati ad apportare i giusti rinforzi alla squadra di Conte. Sarà importante anche programmare le strategie per il futuro a medio e lungo termine, per proseguire nel processo di crescita ad alti livelli.

Calciomercato Inter, futuro Lautaro: Messi cambia tutto

Inter che dovrà fare attenzione in particolare al futuro di Lautaro Martinez. I nerazzurri sono al lavoro per blindare il ‘Toro’, ritenuto fondamentale da Antonio Conte, ma il forcing su di lui dei top club è insistente. Dalla corsa, sembra tirarsi fuori, a sorpresa, il Barcellona. Secondo ‘El Desmarque’, infatti, Messi, contrariamente a quanto si è sempre sostenuto, si sarebbe opposto al tentativo della dirigenza di sostituire Suarez con Lautaro. L’agente di Martinez sarebbe a conoscenza del ‘veto’ del numero 10 blaugrana e si sarebbe già attivato tentando di offrirlo al Real Madrid e al Manchester City. L’attaccante sarebbe rimasto molto deluso dalla prematura uscita dalla Champions League per il secondo anno consecutivo e vorrebbe confrontarsi su un palcoscenico che gli permetta di giocare le partite cruciali della massima competizione europea. Motivo per il quale i negoziati per il rinnovo con l’Inter, sempre secondo gli spagnoli, si sarebbero interrotti improvvisamente. La prossima estate potrebbe esserci dunque un addio piuttosto doloroso per i nerazzurri.

Calciomercato Inter, asse caldo col Barcellona

Le notizie sulla direttrice Milano-Barcellona viaggiano veloci, tra l’Inter e il club blaugrana numerosi i discorsi in atto. I nerazzurri cercano con insistenza Vidal, ma dal canto loro anche i catalani sono interessati a diversi giocatori nelle fila interiste. Su tutti, Srkiniar e Sensi, che destarono una grande impressione nel match del Camp Nou e per i quali il Barça potrebbe fare follie. Attenzione a potenziali sviluppi anche clamorosi in vista di giugno.

