Juventus e Milan, nuove pretendenti dalla Serie A per Dani Olmo

Non solo Juventus e Milan, Dani Olmo piace anche ad Atalanta e Napoli che sono pronti a battagliare per assicurarsi il talentuoso esterno offensivo spagnolo.

Con la maglia della Dinamo Zagabria ha saputo attirare su di sé gli occhi di tanti club. Ora Dani Olmo è pronto per il salto: lasciare la Croazia e approdare in un campionato competitivo. La Spagna lo richiama, ma anche l’Italia punta con grande decisione al talento iberico.

Calciomercato, non solo Milan e Juventus su Olmo

Milan, Juventus e non solo. Sono tanti i club che studiano con attenzione Dani Olmo. In Spagna in particolare si parla dell’Atletico Madrid e dell’opzione Barcellona, ma gli interessi più concreti potrebbero arrivare dalla Serie A. Il giocatore ha recentemente espresso il desiderio di lasciare la Croazia per approdare in un campionato più competitivo.

Parole che non sono passate inosservate per Juventus e Milan, che da tempo seguono il classe 1998. Oltre a loro però ecco spuntare nuove pretendenti. Il ‘Mattino’ sottolinea un interesse da parte del Napoli, con il presidente De Laurentiis che sogna un colpo ad effetto. Attenzione però anche all’Atalanta: il club nerazzurro potrebbe regalarsi un grande colpo a gennaio (con i soldi della Champions) o nel prossimo giugno. A vantaggio della ‘Dea’ c’è l’ingaggio tutt’altro che proibitivo, mentre il problema maggiore resta il prezzo elevato del cartellino (almeno 25 milioni di euro).

Calciomercato Serie A, che battaglia per il talento spagnolo

Gennaio può essere il momento giusto da parte dei club della Serie A per bruciare la concorrenza. Il Milan è il club che segue da più tempo il giocatore: Boban ha eccellenti rapporti con la Dinamo Zagabria e può essere una carta importante. La pecca resta la situazione che sta attraversando il club rossonero, certamente non facile. Se il giocatore iberico volesse continuare a giocare in competizioni europee certamente sarebbe più facile accettare la proposta di altre società, come Napoli, Atalanta, Juventus o Atletico Madrid, anche se in queste ultime due la concorrenza sarebbe notevole.

