Calciomercato, nuovo ingaggio per l’ex Juve e ‘addio’ a Diletta

Nuova avventura lavorativa per l’ex Juventus: Diletta Leotta è pronta a salutarlo in vista del 2020

Diletta Leotta, si sa, è diventata da tempo il volto principale della piattaforma streaming Dazn. La giornalista siciliana, nella sua avventura dopo Sky, potrebbe però perdere uno dei suoi compagni di viaggio che fino ad ora l’ha affiancata nel raccontare le giornate di Serie A. L’ex centrocampista di Juventus e Nazionale, campione del mondo nel 2006, Mauro German Camoranesi potrebbe infatti dover salutare anzitempo il suo impegno sul grande schermo: ecco cosa sta accadendo.

Camoranesi, addio Dazn: l’ex Juventus vicino al ritorno

Secondo quanto riporta da ‘La Gazzetta dello Sport‘, Mauro German Camoranesi è pronto a ritornare in panchina. L’ex esterno della Juventus ripartirà con ogni probabilità dalla Slovenia, avendo ormai trovato l’accordo con il Tabor Sezana. L’accordo con il club della prima divisione slovena dovrebbe essere di un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2021.

Dopo la sfortunata avventura nella seconda divisione messicana con il Cafetaleros (solo 5 gare in panchina prima dell’addio) il futuro dell’opinionista di Dazn sarà lontano dal grande schermo e da Diletta Leotta: il calcio sloveno attende Camoranesi.

Camoranesi, il campione del mondo torna in pista

8 anni con la maglia bianconera, una marea di successi con la Juventus fino al culmine del 2006 con la coppa del mondo alzata a Berlino, agli ordini del ct Lippi. Una carriera da sogno quella di Camoranesi che, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nell’estate 2014, ha sin da subito reinventato il suo futuro. Da tecnico nella Serie B messicana, fino al campionato cadetto argentino per poi tornare in Messico. Adesso, l’ex esterno, ripartirà dalla Slovenia abbandonando verosimilmente il suo impegno come commentatore televisivo al fianco di Diletta Leotta su Dazn. L’italo-argentino sente il bisogno di tornare a vivere in prima persona il campo: il Tabor Sezana lo attende.

