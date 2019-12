Calciomercato Milan, addio Ricardo Rodriguez: ecco cosa manca

Il Milan studia anche le uscite, dopo il colpo Ibrahimovic, in vista del calciomercato invernale: Ricardo Rodriguez verso l’addio ai rossoneri

Il Milan intende tornare protagonista sul terreno di gioco, vista una classifica assolutamente deludente in questo fine 2019. Sono ben 14 i punti di distanza dalla Roma quarta e, oltre al colpaccio Ibrahimovic, i rossoneri ponderano le possibili uscite per finanziare altri colpi in entrata nel calciomercato invernale. In primis Ricardo Rodriguez, scarsamente utilizzato da Giampaolo prima e Pioli poi, pronto a salutare Milanello già a gennaio: Napoli e non solo alla finestra.

Calciomercato Milan, Napoli-Ricardo Rodriguez: il piano rossonero

Un’idea chiara in casa Milan, dopo il grande ritorno in entrata che porta il nome di Zlatan Ibrahimovic. La volontà del club meneghino è quella di sfoltire la rosa, già a gennaio, cedendo gli esuberi. Tra questi in primissima fila vi è sempre Ricardo Rodriguez, ormai chiuso dal sorprendente Theo Hernandez e desideroso di tornare a giocare con continuità. In tal senso, la pista Napoli resta in piedi con Gattuso desideroso di riunirsi al suo pupillo già in vista del calciomercato invernale. Lo svizzero è stimato dall’allenatore partenopeo che starebbe spingendo per averlo in azzurro, vista la probabile partenza di Ghoulam.

Il Napoli sarebbe propenso ad un prestito con diritto/obbligo di riscatto mentre Maldini e Massara vorrebbero un’offerta cash da reinvestire nell’immediato sul mercato. Una lontananza di vedute che riaprirebbe con prepotenza la pista Fenerbahce: il club turco segue da tempo l’ex Wolfsburg e potrebbe acquistarlo a titolo definitivo già a gennaio.

Milan, caccia al tesoretto: le possibili cessioni di gennaio

Non c’è solo Ricardo Rodriguez nei piani del Milan che, in uscita, proverà a piazzare due ‘Big’ che stanno deludendo negli ultimi mesi. In primis Paqueta, per cui il discorso con il Psg è aperto da tempo anche se non c’è accordo sulle cifre per la cessione del brasiliano. Leonardo, ex ds rossonero, lo vorrebbe sotto la Tour Eiffel ma il Milan chiede almeno 35 milioni di euro per l’ex Flamengo. Discorso diverso per Kessie, corteggiato da diversi club di Premier League e non solo, ormai considerato cedibile dalla dirigenza di via Aldo Rossi. Resterà fino a giugno, a scadenza di contratto, Lucas Biglia mentre è probabile che Piatek e Borini possano salutare Milanello nelle prime settimane del 2020. Non solo entrate dunque in casa Milan: dalle uscite il tesoretto per continuare a sognare sul mercato, dopo il colpo Ibrahimovic.

S.C