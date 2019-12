Wanda infiamma lady Dybala | Coppia bollente al PSG – FOTO

Wanda Nara torna a far faville sui social direttamente dalle sue vacanze al caldo delle Maldive: nei commenti arriva una risposta ‘inaspettata’ da un’altra wag

Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, è attualmente in vacanza alle Maldive con la sua famiglia in attesa della ripresa del campionato francese dove milita il PSG, club nel quale Maurito è attualmente in prestito dall’Inter di Beppe Marotta ed Antonio Conte. Per le ultime notizie su tutte le wags del calcio europeo—> clicca qui!

Dalla spiaggia delle Maldive, Wanda Nara sul suo account Instagram ha pubblicato un post davvero ‘infuocato’ mettendo in mostra il suo lato B con, sullo sfondo, il meraviglioso panorama delle isole, meta turistica nota in tutto il globo. Sulla foto apparsa nel feed della showgirl argentina è arrivato anche un commento ‘galeotto’.

Wanda Nara posta un’altra ‘lady’ di un bomber argentino risponde

Sotto la foto di Wanda Nara è infatti apparso il commento di Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, attaccante della Juventus di Maurizio Sarri. La giovane wag del numero 10 della Vecchia Signora ha commentato con tre fiamme lo scatto social di lady Icardi, magari lanciando un possibile indizio di calciomercato in vista del futuro.

I due attaccanti sono infatti molto legati a discorsi di trattative e trasferimenti sin dalla rottura di Icardi con l’Inter, che risale ormai all’inizio del 2019. Per molto tempo, anche e soprattutto durante i mesi di mercato estivi, si è parlato di un possibile scambio fra la Beneamata e la Juventus, ma alla fine non se ne è fatto nulla.

Maurito Icardi si è infatti trasferito in prestito con diritto di riscatto, fissato sui 70 milioni di euro, al Paris Saint-Germain di Neymar, mentre Paulo Dybala sta proseguendo la sua avventura con la maglia della Juventus, dove è tornato ad essere uno dei maggiori protagonisti. Anche nell’ultima partita di campionato vinta dai bianconeri, in casa della Sampdoria di Claudio Ranieri, la Joya si è messo in mostra con un sinistro al volo da urlo sul quale Emil Audero, estremo difensore dei blucerchiati, non ha potuto nulla. Il PSG avrebbe infatti voluto anche Dybala lo scorso agosto, una potenziale coppia argentina con un feeling da urlo anche fuori dal campo.

