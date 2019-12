Calciomercato Inter, colpo a centrocampo: nuovo dietrofront dalla Spagna

La telenovela Inter Vidal si arricchisce di un nuovo capitolo. Abidal e Valverde ritengono il centrocampista cileno un calciatore fondamentale per il Barcellona.

Caccia aperta al nuovo centrocampista da regalare a Conte. L’Inter in questa sessione di calciomercato è pronta a rinforzare la propria rosa con un colpo da novanta in mezzo al campo che possa soddisfare le richieste del proprio tecnico. Il nome numero uno resta quello di Arturo Vidal dopo il tentativo di rottura ad opera del mediano cileno nei confronti del Barcellona con la richiesta di 2,4 milioni di arretrati per la scorsa stagione. Per tutte le ultime notizie sul mercato dell’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Vidal forza la mano col Barcellona ma non basta

La denuncia al club catalano per spettanze non ricevute da parte di Vidal resta un segnale fortissimo della volontà reale del centrocampista del Cile che ha provato dunque a smuovere le acque. Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo’ però il tecnico Valverde e il ds Abidal continuano a credere fortemente nel ragazzo ritenendolo un tassello molto importante per l’organico blaugrana. La posizione delle alte sfere del Barça quindi non cambierebbe nonostante la denuncia in quanto Vidal prezioso nelle rotazione del tecnico.

Calciomercato Inter, la proposta nerazzurro non basta

Poco cambia quindi in casa Barcellona con il club blaugrana che soprattutto dopo l’addio di Alena non vorrebbe lasciar andare anche il cileno. In caso di partenza il Barça dovrebbe infatti tornare sul mercato per reclutare un nuovo centrocampista. Intanto i 12 milioni proposti dall’Inter restano insufficienti a fronte delle richieste di circa 20 del club catalano che in linea di massima vorrebbe lasciare immutato l’organico.

