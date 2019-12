Calciomercato Juventus, UFFICIALE | Sfuma il colpo Haaland

Erling Braut Haaland, possibile colpo di calciomercato della Juventus di Maurizio Sarri, ha ufficializzato il suo trasferimento al Borussia Dortmund: le ultime

Cambia tutto nel futuro di Erling Braut Haaland. A sorpresa infatti, pochissimi minuti fa, il Borussia Dortmund ha annunciato l’ingaggio del centravanti accostato anche alla Juventus per la sessione di calciomercato invernale. Per le ultime notizie sulla finestra dei trasferimenti in Serie A—> clicca qui!

L’annuncio è arrivato dai canali ufficiali del club della Ruhr che con un video ed una foto ha reso noto l’accordo con Haaland fino al 2024.

Calciomercato Juventus, sfuma il gioiello ormai ex Salisburgo

Haaland è stato molto seguito dalla Juventus, sin dalle prime reti nella fase a gironi di Champions League. La Vecchia Signora sembrava infatti in vantaggio su tutti i grandi top club europei per Haaland, ma l’annuncio recentissimo del Borussia Dortmund ha cambiato tutte le carte in tavola.

L’attaccante si trasferisce subito al Borussia Dortmund che potrà contare sul gigante norvegese in vista degli ottavi di finale di Champions League.

Calciomercato Juventus, tutti i numeri della stagione di Haaland

La stagione da urlo di Erling Braut Haaland sta facendo registrare dei numeri davvero da urlo, soprattutto in una competizione di caratura continentale come la Champions League. Sono infatti 6 le presenze nel torneo dalle Grandi Orecchie con ben 8 gol messi a segno. Score ancora migliore nel campionato austriaco, dove Haaland ha segnato 16 reti in 1 apparizioni. Il classe 2000 non si è risparmiato neanche nella Coppa Nazionale, dove il suo score segnala già 4 gol all’attivo. Il tutto per un totale di 28 segnature, numeri davvero da urlo per Erling Braut Haaland che dovrà ora confermarli in Germania.

