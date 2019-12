Calciomercato Milan, sfumato Lobotka: ecco l’obiettivo per il centrocampo

Il Milan sul mercato non si ferma e dopo aver visto sfumare Lobotka, ormai promesso al Napoli, vira un centrocampista già seguito.

Il Milan sul mercato non si ferma e dopo aver visto sfumare Lobotka, ormai promesso al Napoli, vira un centrocampista già seguito. I rossoneri infatti si sono fatti sfuggire lo slovacco, che dopo il lungo corteggiamento da parte degli azzurri, è pronto a firmare il contratto ed a sbarcare all’ombra del Vesuvio. Intanto il Diavolo deve ripiegare su una vecchia conoscenza, già seguita nelle scorse settimane.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, quasi sfumato un obiettivo per il centrocampo

Calciomercato Milan, Lobotka a Napoli e rossoneri che devono ripiegare

Lo slovacco andrà a percepire un ingaggio che sarà il doppio di quello percepito in Spagna. Passerà dai 700 mila euro anni, ad una cifra che va di poco sopra gli 1,5 milioni di euro. Per lui un salto di qualità non indifferente, mentre per il Diavolo la necessità di dover trovare un nuovo calciatore per rinforzare la zona mediana del campo. Da qui l’idea di ritornare su un vecchio obiettivo, che già in passato è stato accostato al club allenato da Pioli: parliamo di Matic, ora in forza al Manchester United.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, pronti a partire: in due verso l’addio

Leggi anche —> Calciomercato Milan, non solo Ibra: si sogna un altro ritorno

Calciomercato Milan, sfida all’Inter per il serbo

Leggi anche —> Calciomercato Milan, ormai fuori dal progetto: addio imminente

Non solo il Diavolo ha puntato su Nemaja Matic, ma anche un altro club militante nella nostra Serie A: parliamo dell’Inter di Antonio Conte. Il tecnico nel caso in cui i grandi obiettivi non riuscissero ad arrivare, sarebbe pronto a ripiegare su un calciatore di grande esperienza e fiducia. Di conseguenza il Milan deve agire di scaltrezza e soprattutto in anticipo rispetto agli avversari per non perdere un’altra occasione. Insomma, un colpo da mettere a segno nel minor tempo possibile e per non restare corti in una zona importante del campo, dove spesso e volentieri il Diavolo soffre durante l’arco dei novanta minuti di gioco.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, addio Ricardo Rodriguez: ecco cosa manca

Leggi anche —> Milan, scambio con Piatek | Il partner di Ibrahimovic arriva dalla Serie A

Leggi anche —> Calciomercato Milan, pazza idea in mediana | Proposto un flop dell’Inter

Leggi anche —> Calciomercato Milan, assalto all’obiettivo azzurro: inserimento rossonero

G.S.