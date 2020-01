Il Milan dopo Ibrahimovic pensa anche a Nainggolan per giugno. L’Inter, in cambio, potrebbe tentare l’assalto a Donnarumma.

Grande entusiasmo al Milan dopo il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese è stato ufficializzato ieri dal club rossonero, mentre oggi ha sfoggiato la sua nuova maglia numero 21 dopo la conferenza stampa di presentazione. Un innesto di spessore e d’esperienza, che potrebbe non essere il solo tra la sessione di gennaio e giugno.

La dirigenza di Via Aldo Rossi non vuole fermarsi ad ‘Ibra’ e pianifica le strategie soprattutto in chiave estiva. E una suggestione per giugno può essere Radja Nainggolan, a più riprese accostato al ‘Diavolo’ anche ai tempi della Roma. Giocatore, il belga, che peraltro conosce benissimo il Ds Massara, ex uomo mercato giallorosso ai tempi della militanza del centrocampista nella capitale.

Calciomercato Milan, idea Nainggolan: l’Inter risponde con Donnarumma

Il Milan potrebbe avanzare una proposta di prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 20 milioni di euro, visto che l’Inter non accetterebbe offerte inferiori per non fare una minusvalenza. Nainggolan, tornato ad altissimi livelli al Cagliari, è in prestito secco nelle fila dell’undici sardo. Un passaggio in rossonero rappresenterebbe un motivo di rivincita per il belga, che avrebbe voluto dimostrare il proprio valore anche con Conte in panchina.

Attenzione però alla possibile controproposta dell’Inter, con Marotta che potrebbe sfruttare la carta Nainggolan per l’assalto a Gianluigi Donnarumma. Già nei mesi scorsi, infatti, alcuni collaboratori dell’Ad nerazzurro hanno incrociato Raiola per sondare il terreno per il giovane portiere della Nazionale. Donnarumma non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021 e sarebbe valutato circa 50 milioni di euro dal Milan in caso di addio. Per l’Inter sarebbe l’erede ideale di capitan Handanovic, con Nainggolan che potrebbe entrare così nell’affare per abbassarne il prezzo del cartellino. Un’operazione comunque complicata che, vista la rivalità tra le due squadre, avrebbe del clamoroso.

