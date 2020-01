Calciomercato Inter, effetto Lautaro | Marotta ne perde due

Tra acquisti e cessioni eccellenti, l’Inter potrebbe anche pensare ad addii eccellenti a giugno innescando un giro clamoroso di attaccanti

La prima parte di stagione dell’Inter ha visto come protagonista assoluto l’attaccante argentino, Lautaro Martinez. “El Toro” ha trascinato i nerazzurri in coppia con Lukaku diventando micidiale anche sotto l’aspetto del senso del gol. In 22 presenze il centravanti sudamericano ha segnato 13 gol complessivamente conditi da tre assist vincenti. Un bottino importante che ha attirato gli interessi delle big d’Europa. Così la società nerazzurra dovrà valutare al meglio il destino del giocatore, che potrebbe lasciare l’Inter di fronte ad offerte importanti.

Calciomercato Inter, intreccio Lautaro Martinez-Gabriel Jesus

Come svelato dal portale spagnolo elgoldigital.com l’Atletico Madrid è alla ricerca di un goleador di assoluto valore visto che Morata e Diego Costa non stanno rendendo secondo le reali aspettative del club spagnolo. In questo modo il possibile interessamento del Manchester City nei confronti di Lautaro Martinez dell’Inter potrebbe sbloccare la futura cessione di Gabriel Jesus verso i “colchoneros”. Lo stesso Atletico Madrid sta avendo, inoltre, tante difficoltà ad arrivare ad attaccanti del calibro di Cavani del PSG e Rodrigo del Valencia.

Il manager catalano del City, Pep Guardiola, vorrebbe a tutti i costi “El Toro” visto che lo considera l’ideale riferimento in attacco al pari de “El Kun” Aguero per poi salutare successivamente l’attaccante brasiliano, che non sarebbe al centro del progetto tecnico dell’ex Barcellona. Finora anche lo stesso centravanti sudamericano del club inglese è stato protagonista con 1601 minuti collezionati con 13 gol e 6 assist vincenti: ora il suo futuro potrebbe essere in Liga. Per i possibili affari di mercato, infine, si penserà a partire da giugno con idee clamorose per il reparto offensivo dei top club d’Europa.

