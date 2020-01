Calciomercato Milan, obiettivo a centrocampo in Serie A

Calciomercato Milan, serve un centrocampista alla squadra di Pioli: occhi su Meitè del Torino, le mosse per il giocatore granata

Il Milan riparte da Zlatan Ibrahimovic. Il sogno del grande ritorno dello svedese è diventato finalmente realtà e i rossoneri possono provare a guardare con maggiore fiducia alla seconda parte della stagione. Con un bomber a tutto tondo nel motore, Pioli e soci possono cullare sogni di rimonta in classifica, anche se la situazione in campionato resta difficile. Ecco perché il solo acquisto dell’attaccante non può bastare. Servono altri innesti sul mercato e la triade Boban-Maldini-Massara deve darsi da fare per rinforzare il più possibile il Diavolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, asse con Raiola: centrocampista dopo Ibra

Calciomercato Milan, Meitè nel mirino per la mediana

Oltre a un acquisto in difesa, con la trattativa per Todibo che sta entrando nel vivo, serve un innesto a centrocampo. La mediana rossonera ha bisogno di un contributo in termini di quantità e qualità. Il sogno sarebbe Matic, ma per il serbo del Manchester United la trattativa sembra piuttosto complicata. Ecco dunque che, secondo ‘Calciomercato.it’, il Milan punta a Meitè. Sul franco-ivoriano c’è anche l’interessamento della Fiorentina e il costo è di un certo rilievo (circa 20 milioni di euro). Ma il Milan ha un paio di carte da giocare per arrivare all’obiettivo. Nella trattativa come contropartita potrebbe essere inserito Fabio Borini, giocatore che per caratteristiche intrigherebbe molto Mazzarri. In più, potrebbe esserci lo ‘sconto’ sul riscatto di Laxalt, di proprietà del Milan ma già in prestito al Toro. Pista da seguire con attenzione nei prossimi giorni, il Milan gioca su più tavoli e intende a tutti i costi dare un senso diverso al suo 2020 dopo anni difficili.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Ibrahimovic e non solo: tutti i colpi per andare a caccia della Champions

Calciomercato Milan, top club all’assalto: spunta l’offerta super

N.L.C.