Calciomercato Milan, suggestione Premier League per il Big di Pioli

Il calciomercato del Milan non vive solo di Zlatan Ibrahimovic: oltre allo svedese, spazio alle cessioni nel mese di gennaio

Un gennaio scoppiettante attende il Milan di Stefano Pioli. Dopo aver riabbracciato il ritorno semestrale di Zlatan Ibrahimovic, tiene banco in casa rossonera il capitolo cessioni. Il calciomercato di gennaio potrebbe in parte rivoluzionare la rosa rossonera, con diversi Big già con le valigie in mano. Tra questi vi è certamente Krzysztof Piatek, deludente nella prima parte di stagione e destinato alla panchina con l’approdo del neo numero 21 rossonero pronto a monopolizzare l’attacco di Pioli.

Calciomercato Milan, Ibra spazia via Piatek: le ultime

L’arrivo in pompa magna di Zlatan Ibrahimovic rischia di determinare non poco della sessione invernale di mercato del club di Elliott. Il Milan si guarda intorno e, sistemato l’attacco con il gigante di Malmoe già a segno ieri in amichevole, pensa ad alcuni addii. Se in difesa pare scontata la cessione di Ricardo Rodriguez, in attacco a salutare sarà con ogni probabilità Piatek. Il polacco ha però già rifiutato due proposte (Genoa e Crystal Palace) anche se il destino del classe 1995 pare ormai scontato.

Un addio a Milanello e ai colori rossoneri sia per l’arrivo, appunto di Ibrahimovic che per un rendimento decisamente scarso fino a questo momento. Ecco dunque che, a sorpresa, potrebbero aprirsi le porte di una Big in Premier League per Piatek. Il Tottenham di Mourinho rischia di rimanere orfano di Harry Kane per almeno due mesi. Il brutto infortunio della punta inglese contro il Southampton complica i piani degli ‘Spurs‘ che potrebbero puntare sul ‘Pistolero’ almeno fino alla prossima estate.

Milan-Piatek, è già finita: ecco perchè sarà divorzio

Arrivato nello scorso gennaio a suon di gol, nella sua prima parte di stagione, la parabola di Piatek con la maglia del Milan è stata pian piano discendente. Il polacco è ormai da mesi deludente dal punto di vista realizzativo e l’arrivo di Ibrahimovic, a 38 anni, è un segnale chiaro della volontà del Milan di puntare su profili di spessore. In 17 presenze agli ordini di Giampaolo prima e Pioli poi, l’ex Genoa ha accumulato sì 1134 minuti in campo ma con soltanto 4 gol siglati. Una delusione su tutti i fronti che anticipa un addio già ventilato in vista della prossima estate: a 12 mesi dal suo sbarco come erede di Higuain, Piatek ha già le valigie in mano.

