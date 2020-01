Calciomercato Inter, colpo Vidal | L’annuncio ufficiale

Calciomercato Inter, i nerazzurri all’inseguimento di Vidal: il cileno obiettivo principale per il centrocampo, novità importanti in vista

L’Inter ha bisogno di acquisti importanti nel mese di gennaio. Non è un mistero che i nerazzurri siano a caccia di grandi rinforzi. La squadra di Conte fin qui ha fatto ottime cose, riuscendo a tenere il ritmo della Juventus in vetta alla classifica. Ma nella seconda parte della stagione servirà avere maggiori alternative a disposizione per riuscire a tenere la stessa andatura. Il tecnico, per questo, si è fatto sentire a più riprese con la dirigenza. Marotta e Ausilio intendono accontentarlo e sono al lavoro per fornirgli i giocatori ideali.

Calciomercato Inter, futuro Vidal: l’annuncio di Valverde

Il reparto che ha maggiormente bisogno di interventi è il centrocampo. Le assenze di Sensi e Barella, piuttosto prolungate, hanno ridotto le rotazioni di Conte all’osso in mezzo al campo. Serve un giocatore di gamba ma anche di qualità, che possa dare il suo contributo in zona gol. L’identikit, manco a dirlo, risponde alla perfezione a quello di Arturo Vidal. Vero e proprio pupillo dell’allenatore pugliese, il cileno risulterebbe l’arma in più a disposizione dell’Inter per rilanciare la sfida alla Juventus. Le richieste del Barcellona, però, fin qui sono risultate elevate. Non solo: il tecnico blaugrana, Valverde, stravede per il giocatore e non ha nessuna intenzione di farlo partire. Le tensioni di alcuni giorni fa, con la denuncia fatta da Vidal al suo club per alcune mancate spettanze, sembravano mettere in discesa la trattativa per l’Inter. Così non è stato, perlomeno per il momento, e in conferenza stampa proprio Valverde ha messo un freno alla telenovela di mercato. “Non credo che la sua situazione abbia ripercussioni sull’aspetto sportivo, che è quello che mi interessa – ha spiegato – Lui e la società troveranno una soluzione interna, non è la prima volta che accade una cosa del genere. Dopo Alena mi auguro di non vedere partire nessun altro”.

Calciomercato Inter, le alternative a Vidal

Qualora la trattativa non decollasse, i nerazzurri dovrebbero cautelarsi cercando alternative. Uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Nandez, giocatore del Cagliari già seguito in passato. Inter molto attiva anche su Eriksen, per il quale può esserci un’accelerazione invece che l’attesa per il colpo a zero in estate.

N.L.C.