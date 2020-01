Il Milan continua a lavorare sul profilo di Jean-Clair Todibo che piace però anche in Premier League. Il principale ostacolo potrebbe essere Carlo Ancelotti.

Il primo acquisto del Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha già avuto il merito di aver portato entusiasmo ad una piazza demoralizzata per un’annata fin qui disastrosa. Archiviata la presentazione ufficiale del gigante svedese la dirigenza rossonera tornerà a pensare al calciomercato in entrata, provando a coprire le altre zone del campo, su tutte la difesa. Non è un caso che l’obiettivo primario adesso è Jean-Clair Todibo. Il centrale in forza al Barcellona è un classe 1999 che in compenso ha già maturato una buona esperienza a livello internazionale, nonostante lo scarso impiego in blaugrana. Per tutte le ultime notizie sul calciomercato CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, anche l’Everton su Todibo: la situazione

Le parti si stanno avvicinando sempre più e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per capire il futuro di Todibo sul quale però non c’è solo il Milan. Secondo quanto sottolineato dal ‘Daily Express’ anche l’Everton di Carlo Ancelotti sarebbe interessato a firmare il giovane difensore del Barça per rinforzare un reparto che ad ora vanta solamente Mina e Keane. Il tecnico di Reggiolo infatti è stato costretto a usare Mason Holgate come difensore centrale in un sistema 3-5-2. Per questo motivo i ‘Toffees’ avrebbero provato ad avviare contatti formali con i catalani per sondare il terreno che vede comunque favoriti i rossoneri impegnati a limare i dettagli sulla clausola di recompra che il Barcellona vorrebbe inserire.

I rossoneri restano comunque concentrati su Todibo e al momento non ci sono piani B che portano ad altri profili ma se dovesse saltare la trattativa attenzione alla possibilità rappresentata da Rugani, un nome che non è mai scomparso dal taccuino di Maldini.

