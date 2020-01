La strategia a gennaio dell’Inter è quella di rinforzare, in particolar modo, la zona centrale del campo con innesti di primo valore da regalare a Conte

Iniziare il 2020 così com’è finito lo scorso anno. La stagione calcistica dell’Inter è iniziata nel migliore dei modi grazie al lavoro di Antonio Conte, che ha saputo riscattare la compagine nerazzurra dopo le stagioni deludenti. L’allenatore leccese vuole continuare il suo lavoro iniziato in estate per far tornare a trionfare la squadra nerazzurra. Inoltre, nella scorsa sessione di calciomercato sono stati ceduti in prestito due giocatori rappresentativi, come Mauro Icardi e Radja Nainggolan. Ed è proprio l’attuale centrocampista del Cagliari, che potrebbe rientrare in uno scambio che accontenterebbe tutti.

Calciomercato Inter, Nainggolan-Nandez: l’ipotesi

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” l’Inter avrebbe in mente un possibile scambio con il club sardo, che riguarderebbe il guerriero belga, ancora di proprietà dei nerazzurri, e Nahitan Nandez, da tempo nel mirino del club milanese. In questo mondo il Ninja continuerebbe la sua avventura al Cagliari a titolo definitivo rientrando così nel discorso che riguarda l’uruguaiano, in rottura con il presidente Giulini. Un’ipotesi di scambio che farebbe contenti davvero tutti con la possibilità del salto di qualità del giocatore cagliaritano e della conferma dello stesso Nainggolan.

Tanta qualità e quantità per l’uruguaiano, che sarebbe perfetto per il ruolo di interno e di esterno a tutta fascia nel 3-5-2 di Antonio Conte. Lo stesso giocatore del Cagliari, che sta vivendo una buona stagione in Serie A, ha collezionato finora 18 presenze con un gol e tre assist vincenti. Ora potrebbe innescarsi un vero e proprio intreccio che coinvolgere i due compagni di squadra.

