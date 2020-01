Calciomercato Inter, nuovo obiettivo: l’assist lo fornisce l’agente di Conte

I nerazzurri sul mercato lavorano incessantemente per regalare a Conte rinforzi di qualità. L’ultimo obiettivo lo fornisce l’agente del tecnico interista.

I nerazzurri sul mercato lavorano incessantemente per regalare a Conte rinforzi di qualità. L’ultimo obiettivo lo fornisce l’agente del tecnico interista. Chi lavora nel mondo del calcio sa quanto i dettagli facciano la differenza, dentro e fuori al terreno di gioco. In particolar modo quando si parla di mercato nulla può essere lasciato al caso ed ogni particolare può dare indicazioni su possibili trattative. Questo sta accadendo anche con l’Inter, ecco di cosa stiamo parlando.

Calciomercato Inter, l’agente di Conte porta il colpo per la difesa

Per la retroguardia l’Inter si guarda intorno, e nelle ultime è spuntato un indizio social. Infatti, l’agente di mister Conte, Federico Pastorello, che si occupa della P&P SPORT MANAGEMENT S.A.M. ha pubblicato una foto con un calciatore che potrebbe essere accostato al club milanese in vista del mercato estivo. Ricordiamo infatti che il procuratore è lo stesso che cura le prestazioni di altri giocatori dell’Inter, come Lukaku, Asamoah e Candreva. Insomma, una sorta di speranza per il futuro affinché possa portare un nuovo talento a San Siro. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Inter, Pastorello nuovo procuratore di Acerbi

L’ufficialità è arrivata nelle ultime ore, Acerbi è entrato a far parte della squadra di Federico Pastorello, la P&P SPORT MANAGEMENT S.A.M., che cura tra gli altri anche le prestazioni sportivo di Conte, Lukaku, Asamoah e Candreva. Insomma, una delle migliori agenzie in Italia e nel mondo che ora si occupa anche del forte difensore della Lazio. Dopo la lunga esperienza al Sassuolo, è arrivato infatti per lui il trasferimento nella capitale che ha segnato una crescita esponenziale ed il conseguente interesse di numerosi club in giro per l’Italia. Tra questi spunta anche l’Inter, la quale, considerato anche l’agente in comune con il tecnico nerazzurro, potrebbe provare l’assalto per portare a Milano uno dei giocatori più forti nel suo ruolo in Serie A. Insomma, trattativa che potrebbe concretizzarsi con il calciatore che intanto viene accolto con grande entusiasmo da Pastorello: “La sua personalità, il suo coraggio e il suo entusiasmo mi hanno sempre impressionato. Il nostro 2020 inizia con un nuovo arrivo: siamo orgogliosi di dare il benvenuto nella famiglia”.

