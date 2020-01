Calciomercato Juventus, dietrofront improvviso | Si offre ai bianconeri

Dopo un primo corteggiamento andato a vuoto, la Juventus potrebbe tornare su un vecchio obiettivo, che però non scalda più il cuore dei tifosi bianconeri.

Dopo un primo corteggiamento andato a vuoto, la Juventus potrebbe tornare su un vecchio obiettivo, che però non scalda più il cuore dei tifosi bianconeri. Infatti in passato il calciatore rifiutò la destinazione italiana per accasarsi al Bayern Monaco in Germania. Una scelta mal vista da parte dei dirigenti bianconeri che ora sarebbero scettici su un suo eventuale sbarco a Torino. Difficile però fare previsioni esatte, soprattutto a causa del rendimento mediocre e delle poche partite giocate fino ad ora.

Calciomercato Juventus, dal ‘no’ al ritorno di fiamma

Nel mercato estivo del 2017 ci fu un ‘no’ che fece molto clamore da parte di Tolisso alla Juventus. Il calciatore motivò la decisione di andare al Bayern Monaco affermando: “Ho parlato con la Juve, ma loro non avevano fatto un’offerta al Lione. Non appena è arrivata la proposta del Bayern Monaco, sapevo che volevo firmare per loro. Questo è un club che mi si addice di più, penso di avere le migliori possibilità di successo qui“. Parole che ora fanno sorridere pensando ai bianconeri arrivati ai vertici europei ed ai bavaresi che invece hanno qualche difficoltà maggiore in Champions negli ultimi anni. Non è però questa l’unica motivazione per cui la squadra allenata da Sarri ha dubbi sull’arrivo di Tolisso.

Calciomercato Juventus, dubbi sul rendimento di Tolisso

Una delle maggiori perplessità per i bianconeri è dettata dallo scarso rendimento del calciatore, il quale quest’anno ha totalizzato solo 8 presenze in campionato e 15 totali contando tutte le competizioni a cui ha partecipato il Bayern. Gli intermediari stanno però lavorano alla trattativa, con un dialogo continuo che punta a trovare un’accordo, a cifre naturalmente notevolmente più basse rispetto a due stagioni fa. Potrebbe però far comodo a Sarri, occupando la zona mediana del campo ed essendo capace anche di avanzare verso il reparto d’attacco. Insomma, resta da capire solo se i dirigenti bianconeri reputino il giocatore ancora utile alla causa della Vecchia Signora, così da poter intavolare quindi la trattativa.

