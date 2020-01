Dopo il colpo in attacco con Zlatan Ibrahimovic, il Milan vuole continuare a rinforzare la rosa rossonera tra gennaio e giugno: prende quota l’intreccio di mercato

Il nuovo anno per il Milan è iniziato nel migliore dei modi, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. Dopo l’annuncio e la presentazione ufficiale di Zlatan Ibrahimovic, che ha messo a segno in amichevole il primo gol in maglia rossonera, la società milanese è pronta a rinforzare la formazione di Pioli con innesti già pronti per l’immediato. Il difensore francese del Barcellona, Jean-Clair Todibo, sarebbe ad un passo dal Milan sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Boban e Maldini, però, pensano già al futuro.

Calciomercato Milan, il colpo Demiral sempre attuale

Nonostante il possibile arrivo di Todibo in questa finestra di mercato, la società rossonera starebbe già pensando al futuro. In estate potrebbe dire addio il difensore argentino Mateo Musacchio, in scadenza di contratto nel giugno 2021. Un suo possibile ritorno al Villarreal è sempre ben visto e così lo stesso Milan potrebbe tornare sulle orme del turco Merih Demiral, da tempo nel mirino dei rossoneri. La valutazione del centrale sudamericano si aggira intorno ai 10-15 milioni di euro.

Finora l’ex River Plate ha collezionato ben 1180 minuti, ma il suo futuro sembra sempre più lontano dal Milan. Nel 2020 la stessa società rossonera cercherà di attuare una strategia che porterà a risultati importanti puntando su giocatori di prima fascia. Il ritorno di Ibra ha riscaldato nuovamente tutto l’ambiente, ora voglioso di riscatto dopo i risultati negativi collezionati nell’ultimo periodo.

