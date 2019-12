Calciomercato Milan, colpo Todibo: intreccio in difesa con l’Atalanta

Todibo si avvicina al Milan, che può liberare Caldara. Il centrale italiano può tornare all’Atalanta dove Kjaer non convince Gasperini.

Sembra essere sempre più vicino il passaggio di Jean-Clair Todibo al Milan. Il club rossonero e il Barcellona avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento del difensore francese in rossonero. E’ lui il profilo giusto individuato dalla dirigenza meneghina per rafforzare il reparto arretrato e regalare un nuovo difensore a Stefano Pioli. Rafforzare la difesa era fondamentale per il club, ma resta ipotizzabile un’uscita a gennaio tra i centrali.

Calciomercato Milan, Caldara saluta?

Con l’eventuale arrivo di Todibo (o comunque di un nuovo centrale difensivo) e nonostante l’infortunio di Duarte, due sembrano essere i probabili candidati alla partenza: Matteo Gabbia e Mattia Caldara. Il primo, prodotto del settore giovanile, è in rosa come quinto centrale e non ha mai disputato un minuto in stagione. Lo stesso vale per Caldara, che rientra da un problema fisico. A non convincere sembrano essere proprio le condizioni fisiche del difensore bergamasco.

Per questo non è scontata la possibile partenza a gennaio di Caldara. A pensarci è soprattutto l’Atalanta, che sogna il ritorno del figliol prodigo. Gasperini ha saputo valorizzare al meglio il giovane centrale e sarebbe felicissimo di riaverlo a disposizione. Simon Kjaer ha inoltre faticato ad integrarsi nella difesa atalantina e a gennaio potrebbe partire, mentre Caldara conosce benissimo i movimenti chiesti da Gasperini e non faticherebbe ad inserirsi.

Calciomercato Milan, Todibo in e Caldara out

Todibo sembra dunque sempre più vicino. Resterebbe da trovare l’accordo con il giocatore, mentre quello con il Barcellona dovrebbe concludersi alla base di un prestito con diritto di riscatto. Niente obbligo dunque, mentre resta da capire il discorso di un’eventuale ricompra ‘Blaugrana’. Con la stessa formula il Milan potrebbe cedere Caldara all’Atalanta. Difficile che il club rossonero voglia liberarsi di un giocatore pagato 40 milioni due estati fa a titolo definitivo. Una formula che potrebbe essere gradita anche dalla ‘Dea’. Resterebbe da valutare, eventualmente, la cifra del riscatto.

A.G.