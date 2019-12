Il Milan non si ferma ad Ibrahimovic. Dopo aver ufficializzato l’ingaggio dello svedese, ecco l’accordo col Barcellona per il rinforzo in difesa

Il Milan di Stefano Pioli, dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic per l’attacco, si appresta a chiudere l’affare per un rinforzo in difesa. L’obiettivo numero uno dei rossoneri è sempre stato Jean-Clair Todibo, con gli uomini mercato Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara che sono andati più volte in pressing sul Barcellona. Adesso, secondo quanto riporta ‘gazzetta.it’, la trattativa sarebbe vicina alla conclusione: l’accordo tra il Milan e il Barcellona per il 20enne difensore francese, arrivato lo scorso gennaio in Spagna dal Tolosa per 1 milione di euro, sarebbe stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, operazione da 20 milioni di euro in totale. Mancherebbe, adesso, solo il via libera del calciatore e la sua decisione è attesa nei primi giorni del nuovo anno. E i tifosi rossoneri, dopo Babbo Natale Ibrahimovic sperano nell’arrivo del regalo della Befana, nella persona di Jean-Clair Todibo.

