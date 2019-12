Calciomercato Inter, Weigl sfuma: è UFFICIALE al Benfica

Colpo Benfica che si assicura le prestazioni di Julian Weigl. Il centrocampista tedesco che piaceva anche all’Inter lascia il Borussia Dortmund per accasarsi in Portogallo.

Niente Inter e niente Serie A per Julian Weigl. Il centrocampista tedesco era in uscita dal Borussia Dortmund e infatti non giocherà più per il club giallonero. Il suo nome era stato accostato ai nerazzurri come possibile alternativa ad Arturo Vidal, ma il suo futuro sarà in Portogallo.

Calciomercato Inter, UFFICIALE: Weigl al Benfica

L’Inter aveva messo gli occhi su Weigl come possibile alternativa ad Arturo Vidal, ma ora Beppe Marotta dovrà depennare il nome del tedesco dalla lista dei possibili obiettivi. Weigl è infatti un nuovo giocatore del Benfica. Un colpo a sorpresa del club portoghese che si assicura dunque le prestazioni del giovane centrocampista. Un trasferimento a titolo definitivo, vincolato al superamento delle visite mediche del ragazzo.

A dare l’ufficialità dell’affare è stato il Borussia Dortmund. Considerando anche che un’altra alternativa interista, Carles Alena, sembra sempre più vicino a lasciare il Barcellona per accasarsi al Real Betis in prestito, Arturo Vidal pare essere sempre più l’unico nome papabile per il centrocampo nerazzurro.

