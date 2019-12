Calciomercato Milan, quasi sfumato un obiettivo per il centrocampo

Il Milan dopo un lungo corteggiamento potrebbe vedersi sfuggire uno degli obiettivi del centrocampo rossonero, in procinto di firmare con un altro club.

I rossoneri dopo un lungo corteggiamento potrebbero vedersi sfuggire uno degli obiettivi del centrocampo, in procinto di firmare con un altro club in questo mercato invernale. Una beffa siccome il Diavolo per lungo tempo ci ha girato intorno, senza però mai trovare un accordo e dovendo di conseguenza dirgli addio. Ora il calciatore è arrivato ai dettagli con un’altra squadra interessata, la quale non se l’è fatto sfuggire.

Calciomercato Milan, Lobotka pronto al matrimonio con il Napoli

Stamattina l’incontro tra i dirigenti del Napoli e quelli del Celta Vigo per trovare l’accordo sul trasferimento in Italia di Lobotka. Il centrocampista è da tempo che ha manifestato l’intenzione di cambiare aria ed i partenopei sono stati più lesti rispetto al Milan. Secondo quanto riportato infatti da Corriere dello Sport, già nella giornata odierna dovrebbe arrivare il benestare da parte delle due società per la conclusione positiva della trattativa. Resta però da stabilire il valore economico del trasferimento mentre emergono già le cifre contrattuali per Lobotka. E sale quindi il rammarico per non aver affondato il colpo in casa milanese.

Calciomercato Milan, le cifre per Lobotka

Il calciatore andrà a guadagnare più del doppio rispetto a quanto ha sempre percepito in Spagna, con più di 1,5 milioni di euro che gli saranno destinati annualmente a Napoli. Intanto il club italiano deve cercare delle valide alternative e tra i vari nomi c’è sempre quello relativo a Matic, giocatore di esperienza al momento in forza al Manchester United, ma che potrebbe a breve lasciare il club inglese. Di conseguenza avanza l’ipotesi rossonera con Pioli pronto ad accoglierlo ed in attesa che la società faccia le sue mosse per l’acquisizione dell’esperto serbo.

G.S.