Napoli-Inter, lite Conte-Capello | L’allenatore all’attacco!

Scintille nel post partita di Napoli-Inter. Dura reazione di Antonio Conte contro Capello ai microfoni di ‘Sky Sport’. Il battibecco

Post partita piuttosto acceso al San Paolo con Antonio Conte protagonista. Intervistato ai microfoni di ‘Sky Sport’, l’allenatore nerazzurro ha avuto un battibecco con Capello, che introducendolo ha parlato della sua Inter come squadra maestra nei contropiedi.

Conte: “Le statistiche non le guardo tanto, stavo sorridendo perché non sono molto d’accordo con mister Capello. Non credo che l’Inter stasera sia stata lì a difendere e ripartire. Abbiamo preso altissimi il Napoli per tutta la partita, ma dico sempre che il calcio è bello perché vario o avariato. Sento parlare sempre di contropiede…

Capello: “Vuoi che ti parli di ripartenza? Io sono antico. Voi giocare un calcio in cui sapete cosa dovete fare, state bene difensivamente e negli spazi siete formidabili”.

Conte: “Mister, ma negli spazi di cosa? Ma di cosa stiamo parlando? Di ripartenze o contropiede? Non è il calcio che noi facciamo, con tutto il rispetto… Il calcio deve essere visto, noi giochiamo in maniera memorizzata. Gli avversari ci temono più di chi ci guarda. Tante volte sento delle astrusità”.

Napoli-Inter, Conte contro Capello: il battibecco

Capello ha poi chiuso la questione: “Sto dicendo la stessa cosa tua. Vedo una squadra che quando c’è da difendere difende, quando c’è da pressare pressa, non sono mica cieco. Ma la vostra forza è che avete delle ripartente formidabili. Mi sono spiegato? Stasera siete ripartiti tre volte, vi hanno fatto giocare uno contro uno. E uno contro uno con Lautaro e Lukaku mai nella vita”.

Conte: “Io ho sentito parlare di contropiede e che l’Inter vince in trasferta perché si difende bassa e va in contropiede. Ho sentito questo”.

Capello: “Quando giocate in casa le squadre si mettono al limite dell’area e trovate spazi con meno facilità di quando giocate in trasferta. Ma tanto di cappello per questo”.