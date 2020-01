Calciomercato Inter, UFFICIALE | Conte lo fa ancora fuori!

Altra esclusione per Diego Godin, difensore centrale dell’Inter di Antonio Conte, che stasera sfida il Napoli di Gennaro Gattuso nel big match del San Paolo, posticipo della 18esima giornata di Serie A

Ancora un’altra esclusione per Diego Godin. Sono infatti ufficiali le decisioni di Conte e Gattuso a circa un’ora dal fischio d’inizio di Napoli-Inter, big match in programma al ‘San Paolo’ che chiude la 18esima giornata di Serie A. L’allenatore nerazzurro esclude per la terza volta consecutiva dall’undici titolare il difensore uruguaiano, alimentando così i rumors di calciomercato che hanno già visto l’ex Atletico Madrid protagonista nelle ultime settimane. Per il 33enne si tratta della nona esclusione stagionale, dopo una prima parte di stagione ben al di sotto delle aspettative anche a causa del suo nuovo ruolo nell’ormai collaudata difesa a tre di Conte. Il futuro di Godin resta dunque in bilico e un addio ai nerazzurri a partire da questa sessione di mercato non è affatto da escludere. Ecco le ultime sull’esperto centrale dell’Inter. Per le ultime notizie sul campionato di calcio di Serie A—> clicca qui!

Diego Godin veste infatti la maglia dell’Inter dall’ultima estate di mercato, quando ha raggiunto la squadra meneghina a parametro zero dopo una bella fetta di carriera con la casacca dell’Atletico Madrid.

Napoli-Inter | Le formazioni ufficiali della sfida del San Paolo

Napoli: Napoli: Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Lukaku, Lautaro.

