Calciomercato Juventus, idea sulla trequarti | 45 milioni subito!

La Juventus vuole essere la vera protagonista della sessione invernale di mercato: dopo l’affare Kulusevski per giugno, torna di moda l’idea per l’attacco

Non solo per il futuro, la Juventus starebbe pensando a nuove soluzioni per l’attacco già a partire da gennaio. Sarri si aspetta rinforzi fin da subito per provare a competere ancora sui tre fronti. Dopo la cocente sconfitta in Supercoppa italiana, la compagine bianconera vuole diventare la vera regina del 2020 già a partire dalla prima sfida dell’anno in casa contro il Cagliari.

LEGGI ANCHE >>> Milan, colpo Nainggolan | L’affare con l’Inter che ribalta il mercato

Calciomercato Juventus, Ziyech idea per la trequarti

Il nuovo profilo che interessa alla Juve arriva direttamente dall’Olanda. Si tratta di Hakim Ziyech, in passato vicinissimo al trasferimento in Serie A alla Roma. Con l’eliminazione dalla Champions League l’Ajax potrebbe così vendere i suoi gioielli già a partire dalla sessione invernale di calciomercato. Il talentuoso giocatore marocchino, classe 1993, ha collezionato ben 2243 minuti in questa prima parte di stagione segnando otto gol e realizzando ben 21 assist vincenti. Prezioso soprattutto in rifinitura, Ziyech rappresenterebbe l’uomo in più della trequarti di Sarri. Il giocatore-chiave capace di eseguire l’ultimo passaggio decisivo per Cr7 e compagni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, la strategia per l’attacco nerazzurro: da Gabigol a Giroud

La sua valutazione si aggira intorno ai 40-45 milioni di euro: una cifra possibile dopo le varie cessioni che metterà a segno la Juventus in questa finestra di calciomercato. Con i possibili addii di Emre Can e Rugani, il club bianconero sarebbe capace di mettere da parte un tesoretto da reinvestire subito. Il nome che stuzzica l’immaginario del club bianconero è quello di Ziyech, che si potrebbe liberare già a gennaio. Dopo l’affare Kulusevski per giugno, il presidente Agnelli e Paratici vogliono mettere a segno il colpo di gennaio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Inter, pronta l’alternativa se salta il colpo Giroud

Calciomercato Inter, c’è un ostacolo nell’affare Giroud

S.I.