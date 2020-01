Inter e Juventus, Pogba in ospedale | Tutta la verità – VIDEO

Paul Pogba affronterà oggi l’operazione per risolvere il problema alla caviglia: inevitabili le ripercussioni sul mercato

Il nuovo infortunio che terrà Paul Pogba fuori dal campo per oltre un mese, cambia i piani di mercato. Dopo aver saltato le ultime tre uscite del Manchester United, Paul Pogba è pronto ad iniziare il nuovo anno con un operazione. L’infortunio alla caviglia, inizialmente vissuto con sospetto, si è rivelato abbastanza serio da portare il centrocampista francese ad operarsi. Poche ore fa il calciatore dei red devils ha pubblicato sul suo profilo instagram una storia in cui mostra la sua stanza in ospedale, per poi mostrare il suo volto preoccupato per l’operazione che lo attende (guarda il video). Inevitabili le conseguenze anche sul calciomercato invernale, Juventus , Inter e Real Madrid rivedono il proprio interesse per gennaio.

Calciomercato Inter e Juventus, Pogba si opera: le ripercussioni sul mercato

Fermo ai box per più di un mese Paul Pogba. Oggi il francese affronterà l’operazione preannunciata in conferenza stampa dal suo allenatore Solskjaer. Il centrocampista, in accordo con il suo agente Mino Raiola, ha scelto la via dell’operazione, ma il suo l’infortunio non sembrerebbe essere molto grave. Fino ad oggi il fenomeno francese ha totalizzato solo sette presenze in stagione in Premier League, di cui solo cinque da titolare, senza mai trovare il gol. Inoltre in Europa League non è mai sceso in campo in questa stagione. Numeri condizionati sicuramente dai numerosi infortuni, ma certamente inferiori alle aspettative. Tutto ciò avrà inevitabilmente ripercussioni anche sul mercato, perchè le maggiori pretendenti per l’acquisto del calciatore, la sua ex squadra la Juventus, con la quale ha collezionato 178 presenze e segnato 34 gol, il Real Madrid che lo corteggia da quando giocava in bianconero e l’Inter di Antonio Conte, ora potrebbero tirarsi indietro. Visto il periodo che il calciatore sarà costretto a rimanere fuori, un possibile trasferimento a gennaio è davvero difficile. Al momento il club di Manchester valuterebbe il giocatore circa 150 milioni di sterline (176 milioni di euro), una cifra non facile da sborsare, sopratutto per un calciatore non in ottime condizioni. In estate sicuramente i top club europei, tra cui la società di Torino, torneranno a darsi battaglia per assicurarsi il fenomeno francese, ma a per il mercato invernale tutto si ferma. Intanto Pogba si prepara ad affrontare l’operazione postando una storia su instagram. GUARDA IL VIDEO

