Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza un’indiscrezione clamorosa proveniente dalla Spagna con protagonista Ronaldo e un suo compagno bianconero

Nell’ultimo mese e mezzo Cristiano Ronaldo è tornato ad essere decisivo, un giocatore fondamentale per la Juventus di Maurizio Sarri. La tripletta di ieri (la prima per lui in Serie A) contro il malcapitato Cagliari è solo la conferma della ritrovata brillantezza fisica da parte del fuoriclasse portoghese e questa è sicuramente una grande notizia per i bianconeri sia in ottica corsa scudetto che soprattutto in chiave Champions League. Se il ‘peso’ di CR7 nella squadra è stato più volte messo in discussione, specie di recente, quello sulle scelte di natura tecnica che si legano indissolubilmente al calciomercato quasi mai. Anzi, proprio oggi in Spagna è uscita un’indiscrezione che avvalora ciò.

Calciomercato, dalla Spagna: Ronaldo lo caccia dalla Juventus!

Stando a ‘Diario Gol’, Cristiano Ronaldo avrebbe fatto fuori il suo compagno in bianconero Emre Can non ritenendolo congeniale a lui e al gioco della squadra. Con la conseguenza che ora il calciatore è sulla lista di sbarco del club. A onor del vero possiamo dire che quello che ha ‘tagliato’ il centrocampista tedesco – arrivato a costo zero, al netto delle commissioni che toccarono quota 16 milioni, nell’estate 2018 – è stato proprio Sarri con l’esclusione a inizio annata dalla lista Champions. ‘Mossa’ che spiazzò l’ex Liverpool e con cui l’allenatore juventino ufficializzò la sua ‘ostilità’ al classe ’94 nativo di Francoforte sul Meno tanto che fino ad oggi gli ha concesso la miseria di 8 presenze per complessivi 279′ minuti. Il portale spagnolo ha inoltre aggiunto, confermando i rumors già circolati nelle scorse ore, che il desiderio della Juve (e forse dello stesso CR7) per il centrocampo si chiamerebbe adesso Thiago Alcantara.

Calciomercato Juventus, Emre Can: dalle ipotesi di scambio alle parole di Paratici

Per strappare al Bayern Monaco il brasiliano naturalizzato spagnolo, figlio e ‘assistito’ del noto Mazinho che negli anni ’90 indossò le maglie di Lecce e Fiorentina, ci vorrebbero però sui 60 milioni di euro: per abbassare il prezzo del 28enne giudicato eccessivo dato che è in scadenza nel 2021, è già stato ipotizzato uno scambio proprio con Emre Can. Il quale nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza al Paris Saint-Germain nell’ambito di un altro scambio, quello con Paredes che al momento appare naufragato. Ieri il CFO bianconero Paratici ha escluso (non in maniera troppo convinta) una partenza del tedesco a gennaio, ma le dichiarazioni degli addetti ai lavori vanno ovviamente prese con le pinze poiché spesso sono dei veri e propri bluff.

