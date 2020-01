Calciomercato Inter, sprint per Eriksen: le cifre

Calciomercato Inter, i nerazzurri all’assalto di Eriksen: accelerazione decisa per il danese del Tottenham, le cifre dell’affare

L’Inter sul campo continua a tenere botta con la Juventus. Nerazzurri ancora in vetta alla classifica, dopo la vittoria per 3-1 sul difficile campo di Napoli. Antonio Conte si coccola la sua creatura, che ha trovato forza e consapevolezza, ma adesso chiede al mercato i rinforzi per riuscire a contendere fino alla fine il titolo ai bianconeri. Marotta e Ausilio devono accontentare le richieste del tecnico, che vuole innesti in numerosi reparti.

Calciomercato Inter, offerta per Eriksen: i dettagli

Inter interessata in particolare ad almeno un colpo di spessore a centrocampo. I rientri di Sensi e Barella rimetteranno finalmente a posto la mediana di Conte, che ha dovuto gestire un’emergenza praticamente lunga tutto l’autunno. Ma serve qualcosa di più, per arrivare fino in fondo. Il pallino del tecnico pugliese sarebbe Vidal, per il quale però non ci saranno sviluppi almeno fino al rientro del Barcellona dall’Arabia Saudita, dove i catalani stanno disputando la Supercoppa di Spagna. Il cileno vuole i nerazzurri, ma il club blaugrana per adesso, almeno nella persona del tecnico Valverde, non cede. L’obiettivo potrebbe dunque cambiare e Marotta potrebbe gettarsi con maggior decisione su Eriksen. Il danese è molto corteggiato, ma numerose squadre aspettano di poterlo prelevare a parametro zero. L’Inter intende anticipare tutti, per evitare una sanguinosa asta e secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ un’offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe essere ritenuta congrua dal Tottenham per avallare l’addio immediato del classe 1992. Si attendono novità nei prossimi giorni, potrebbe essere la svolta per i nerazzurri.

