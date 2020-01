Calciomercato Inter, movimenti sulla fascia: arriva anche una riconferma

L’Inter continua la caccia ad un centrocampista e ad un terzino che possa giocare a tutta fascia. Intanto arrivano buone notizie per Conte con il rinnovo imminente di D’Ambrosio.

L’Inter di Antonio Conte continua il proprio cammino in Serie A a gonfie vele, restando appaiata alla Juventus in un testa a testa entusiasmante. Per tenere gli stessi standard di rendimento fino al termine della stagione la dirigenza nerazzurra sta provando a regalare un paio di tasselli al tecnico salentino. I ruoli sono ben noti come sottolineato anche dallo stesso Marotta a ‘Sky Sport’ prima di Napoli-Inter: “Acquisti? Dipenderà dalle partenze. Siamo alla ricerca di un centrocampista e di un esterno”. Se a centrocampo l’obiettivo numero uno sembra Vidal, molta più bagarre c’è sulla fascia. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, tra acquisti e conferme: pronto il rinnovo di D’Ambrosio

Per quanto riguarda la fascia mancina i nomi accostati all’Inter portano principalmente all’estero con i vari Emerson Palmieri e Marcos Alonso su tutti. Non mancano però le difficoltà sui due terzini del Chelsea che spara alto e che non ha comunque un buon rapporto con Conte dopo il recente divorzio. Dalla Francia c’è l’occasione Kurzawa mentre in Italia la soluzione low cost è il solito Matteo Darmian che potrebbe giocare su entrambe le corsie e non rompere gli equilibri di spogliatoio.

L’Inter però oltre ai potenziali acquisti pensa anche a blindare i calciatori già presenti in rosa. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti la dirigenza nerazzurra ha raggiunto un accordo con l’entourage di Danilo D’Ambrosio per il prolungamento di due ulteriori stagioni del contratto attualmente in scadenza nel 2021. Il 31enne ex Torino avrà inoltre un aumento dell’ingaggio attuale che si attesta sui 2 milioni di euro del 35-40%. Siamo ormai agli sgoccioli: mancano firme e annuncio ufficiale.

G.B.