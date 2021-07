Il calciomercato della Juventus può intrecciarsi con quello del Barcellona: Dybala e non solo, maxi scambio da 176 milioni di euro

Il ritorno di Massimiliano Allegri coincide con diversi cambiamenti che la dirigenza bianconera ha in mente, nell’attuale sessione di calciomercato. Un’estate nella quale la rosa, allenata l’anno scorso da Pirlo, rischia di essere in buona parte stravolta con diversi big pronti a partire. A guardare con interesse in casa Juventus è il Barcellona di Laporta che, dopo lo scambio Arthur-Pjanic andato in scena dodici mesi fa, può riprovarci provando ad inserire gli ‘esuberi’ del tecnico olandese. L’idea della società catalana sarebbe quella di mettere sul piatto il cartellino di due big accostati a più riprese alla ‘Vecchia Signora’, per tentare l’assalto ad altrettanti top player della squadra di Allegri. Antoine Griezmann, valutato circa 60 milioni, è tra i primissimi nomi che Laporta inserirebbe nell’affare e che oltre all’Inter, è stato avvicinato spesso proprio ai bianconeri. In seconda battuta, non si spengono le voci di un possibile ritorno dopo un solo anno dal divorzio di Pjanic alla Juventus. Il bosniaco ha fallito nella sua esperienza alla corte di Koeman e, con una valutazione di 28 milioni di euro, può fare ritorno in bianconero. L’idea del Barcellona sarebbe quella di lasciare partire i due campioni per puntare un doppio colpo: ecco gli obiettivi di Laporta e la risposta dei vertici juventini.

Calciomercato Juventus, non solo Dybala-Griezmann: doppio scambio

In primis Paulo Dybala che, con il nodo Messi ed il rinnovo della ‘Pulga’ ancora da determinare, può rappresentare una succulenta occasione per l’attacco del Barcellona. La ‘Joya‘, in scadenza tra meno di un anno, ha una valutazione leggermente inferiore a quella di Griezmann (50 milioni).

In seconda battuta, la seconda richiesta dei blaugrana sarebbe un vecchio pallino: quel Rodrigo Bentancur già avvicinato nel 2020 e che piace non poco a Koeman. L’uruguagio è stato un perno fondamentale della Juventus di Pirlo ed è valutato 38 milioni di euro.

Un affare da 176 milioni di euro complessivi che, tuttavia, non convince la ‘Vecchia Signora’ pronta a rigettare l’offerta proposta dalla società di Joan Laporta.