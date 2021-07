La Juventus lavora per rinforzare il centrocampo e pensa a un ritorno: occasio dalla Spagna col PSG che si tira indietro

Il calciomercato estivo entra nel vivo e la Juventus continua a cercare rinforzi per la prossima stagione, così da non ripetere il deludente anno appena terminato. Il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che poi proprio nuovo non è, cerca rinforzi soprattutto a centrocampo e i bianconeri potrebbero puntare al ritorno di Miralem Pjanic. Il bosniaco infatti dopo aver disputato la una prima stagione deludente al Barcellona, il club catalano sembrerebbe disposto a lasciarlo partire subito.

Così la Juventus ragiona sul suo ritorno, ma la concorrenza europea sembra essere comunque molta. In particolare, secondo quanto riportato dal sito francese ‘Le10sport’, il centrocampista sarebbe stato offerto al PSG. La risposta del club parigino però favorirebbe la Juventus per avanzare con i suoi piani e far tornare Pjanic a Torino.

Calciomercato Juventus, Pjanic rifiutato dal PSG: via libera per i bianconeri

La Juventus torna a guardare al passato per rinforzare il centrocampo, puntando nuovamente a Miralem Pjanic. Il Barcellona avrebbe messo sulla lista dei cedibili il bosniaco che in questa stagione ha giocato ben al di sotto delle aspettative e sarebbe uno dei primi calciatori sacrificabili.

Il club spagnolo avrebbe così deciso di offrirlo al PSG, ma Leonardo non sarebbe interessato al calciatore e avrebbero deciso di rispedire al mittente l’offerta. Il rifiuto dei francesi favorirebbe l’avanzata della Juventus verso il ritorno di Miralem Pjanic, che al momento rappresenterebbe un’ottima occasione nel calciomercato estivo per rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri.