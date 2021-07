La Juventus e Cristiano Ronaldo al passo d’addio: scambio a sorpresa dalla Premier, sfuma il grande ritorno

Il futuro di Cristiano Ronaldo rimane uno dei temi caldi per l’estate bianconera. L’asso portoghese, in scadenza l’anno prossimo con la ‘Vecchia Signora’, deve ancora decidere dove giocherà nella prossima stagione. Sembra sempre più viva l’ìpotesi di un addio, durante il calciomercato estivo, alla Juventus. In tal senso, secondo quanto riportato da ‘Diariogol’, l’asso portoghese non avrebbe preso in seria considerazione due ipotesi avanzate negli ultimi mesi. Nè il Real Madrid (dove Florentino Perez lo ha scaricato per l’età ormai avanzata) sia il PSG, che Ronaldo non ritenga possa essere un progetto vincente. Il portale spagnolo sostiene come la pista calda per CR7 possa portare nuovamente in Premier, a Manchester, nello stadio che lo ha reso grandi agli occhi del calcio europeo. Il Manchester United, dal suo canto, non disdegnerebbe riabbracciare l’asso lusitano nonostante l’arrivo alla corte di Solskjaer di Sancho. Un ritorno con un ingaggio ben lontano dai 31 milioni di euro netti percepiti a Torino ma l’idea resta comunque in piedi. La Juventus potrebbe valutare uno scambio per lasciare partire l’attaccante 36enne: il sogno è Paul Pogba, ecco la risposta dei ‘Red Devils’.

Calciomercato Juventus, Ronaldo allo United: proposta inattesa

Pogba alla Juventus nello scambio che vedrebbe il ritorno all’Old Trafford di Cristiano Ronaldo. Un’ipotesi che piace ai bianconeri, convince invece molto meno la società inglese. Il Manchester opterebbe invece per un’altra pedina da spedire nella Torino bianconera, riportando Ronaldo in Premier.

Si tratta di Anthony Martial, 36 presenze con 7 reti e 9 assist vincenti nell’ultima annata. L’attaccante inglese è già stato accostato alla Juventus e, adesso, potrebbe ritornare di moda in un clamoroso scambio con CR7.

Situazione dunque in divenire, con il ritorno di Pogba inserito nell’affare Ronaldo escluso, per il momento, dal Manchester United: il nome caldo per la Juventus può tornare ad essere quello di Martial valutato circa 40 milioni.