La situazione Insigne in casa Napoli è diventata spinosa, soprattutto dopo le parole rilasciate ieri da De Laurentiis

Lorenzo Insigne è attualmente impegnato a Euro 2020 e sta vivendo un torneo per certi versi contrastante, tra qualche critica di troppo e prestazione di ottimo livello. Con l’Austria ha fatto storcere il naso a qualcuno, con il Belgio si è riscattato grazie a un gol meraviglioso che porta il suo marchio di fabbrica. Nel frattempo, però, il suo futuro diventa sempre più nebuloso. Il rinnovo di contratto con il Napoli è ormai un caso, è in scadenza 2022, una data molto pericolosa per De Laurentiis. Che non è mai un tipo facile con cui trattare, specialmente con un giocatore così rappresentativo di mezzo. A 30 anni Insigne è arrivato a un bivio, tra firmare il prolungamento che potrebbe essere anche l’ultimo della sua carriera da chiudere con il Napoli oppure provare una nuova esperienza. I corteggiatori non mancherebbero, nei giorni scorsi si è parlato addirittura di Lazio dove c’è l’amico Immobile e ovviamente Maurizio Sarri.

Calciomercato, Insigne: rinnovo a rischio | Milan alla finestra

Una pista smentita ufficialmente dallo stesso calciatore, ma non è l’unica big italiana che prenderebbe volentieri il capitano del Napoli. Con Sarri il rapporto è ottimo, i due insieme si sono trovati benissimo. Storico anche l’interesse dell’Inter, ma in ogni caso c’è da credere che il capitano del Napoli ci penserà più di una volta prima di lasciare casa sua. Però le sirene suoneranno, magari anche all’estero, e le parole di De Laurentiis di ieri non hanno aiutato: “Se vuole andare in giro per l’Europa è una scelta sua”.

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, infatti, le dichiarazioni del presidente hanno infastidito l’entourage di Insigne, a cui sono suonate come frasi di rottura. Inoltre non sono ancora stati fissati appuntamenti per il rinnovo e la situazione si complica sempre di più.

In ogni caso sembra impossibile che la questione resti così in sospeso e quindi ci si aspetta una definizione netta in un senso o nell’altro. Alla finestra ci sarebbe pure il Milan, che ovviamente dopo aver già speso per acquistare Maignan e Tomori, con i ritorni di Brahim Diaz e Tonali alle porte, tiene d’occhio il mercato. Per Maldini, Insigne sarebbe un super colpo per puntare allo scudetto e fare bene anche in Champions, aggiungendo un erede di grande livello a Calhanoglu che consentirebbe anchena Rebic e Leao di giocare più spesso da punta. Certo in caso di mancato rinnovo ci vorrebbe comunque un’offerta economica al Napoli per il cartellino, ma data la situazione De Laurentiis non potrebbe pretendere chissà quali cifre.

