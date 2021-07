La Juventus ha da rinforzare il centrocampo e lancia un occhio anche in Sudamerica dove con l’Argentina Guido Rodriguez ha confermato le prestazioni messe in scena col Betis

Il nuovo corso della Juventus inizia a prendere forma. I bianconeri affidati a Massimiliano Allegri dovranno per forza di cose passare anche dal calciomercato, andando a puntellare soprattutto il centrocampo, reparto che non ha offerto particolari garanzie nel corso dell’ultima stagione. Si è trattato infatti del vero e proprio punto debole della Juve di Pirlo, e con il cambio della guardia in panchina unito a qualche innesto Agnelli e soci puntano a cambiare le carte in tavola. L’obiettivo numero uno è il solito Manuel Locatelli, ma non è detto che l’italiano sia l’unico rinforzo in quella zona di campo, soprattutto qualora dovesse uscire qualche ‘esubero’. Nello specifico la Juventus mantiene gli occhi aperti in tutto il mondo, ed osserva anche quanto sta accadendo in Copa America, lì dove l’Argentina ha raggiunto le semifinali. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, idea di scambio con Rugani: suggestione argentina

Proprio dalla nazionale capitanata da Leo Messi potrebbe spuntare un profilo utile a potenziare la mediana. Si tratta del classe 1994 Guido Rodriguez, reduce da una grande stagione a livello personale e di squadra col Real Betis, e divenuto importante anche con l’Argentina in Copa America. Il centrocampista albiceleste ha doti da interditore ed equilibratore, ed è particolarmente capace da metronomo davanti alla difesa, utile sia in fase di filtro che di prima impostazione dell’azione.

Rodriguez è un centrocampista completo ed in grande crescita che punta a calcare i palcoscenici della Champions e che era stato accostato a Juventus, Milan e Inter già nei mesi scorsi. In questo caso potrebbero approfittarne i bianconeri alla luce della necessità assoluta del Betis di andare ad inserire un difensore in rosa. Ai biancoverdi piace molto Daniele Rugani, di ritorno da Cagliari, in virtù anche dell’addio di un pilastro come Mandi. La Juventus potrebbe quindi cogliere la palla al balzo inserendo lo stesso Rugani in una trattativa di scambio, con cospicua parte cash, per arrivare a Rodriguez che ha una valutazione in crescita sui 20/25 milioni, cifra ben inferiore rispetto agli 80 milioni di valore della clausola. La volontà di giocare la Champions e la necessità del Betis di acquistare un centrale potrebbero però favorire l’eventuale trattativa.