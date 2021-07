Calciomercato, Koeman beffa tutti | Juventus, Inter e Milan tagliate fuori

La Juventus vorrebbe vedere il ritorno di Pjanic in bianconero, ma Koeman starebbe preparando uno scambio che beffa anche Inter e Milan

La Juventus sta cercando con forza un nuovo centrocampista, in grado di soddisfare le richieste in campo di Massimiliano Allegri. Nel mercato di oggi girano pochi soldi e parecchie operazioni verranno chiuse attraverso l’inserimento di contropartite o scambi alla pari. Una situazione che potrebbe tagliare fuori non solo la Juve, ma anche Inter e Milan, per alcuni colpi in entrata. Nel mirino dei bianconeri è da tempo finito Miralem Pjanic, andato via solo lo scorso anno direzione Barcellona, dove ha trovato pochissimo spazio. Koeman non punta su di lui e avrebbe in mente uno scambio che porterebbe il bosniaco all’addio.

Koeman beffa Juventus, Inter e Milan

La soluzione che avrebbe trovato Koeman per liberarsi di Pjanic e allo stesso tempo ingaggiare uno dei suoi ‘preferiti’ per il centrocampo è uno scambio con Donny van de Beek. Anche l’olandese ex Ajax è finito nel mirino di Juventus, Inter e Milan, e questo scambio col Manchester United porterebbe a una beffa non indifferente per le big italiane. Tra l’altro, il Barcellona in squadra ha già de Jong e potrebbe ricomporre la coppia che tanto ha fatto bene in Eredivisie.

Una suggestione da monitorare. Pjanic e van de Beek hanno trovato pochissimo spazio nelle rispettive squadre e vorrebbero andar via per ritornare sui loro livelli.