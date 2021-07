Non solo Juventus e Milan, in Serie A, interessate al top player in uscita da Madrid: cresce la concorrenza, doppia pista spagnola

Il calciomercato estivo sta per entrare nel vivo e i club italiani, nelle prossime settimane, mireranno a puntellare le rose per partire già al completo in vista dei raduni. Dalla Juventus al Milan, passando per la Roma, sono diversi i profili attenzionati e che possono diventare piste concrete per la Serie A. Da questo punto di vista, uno dei nomi che più volte è stato accostato soprattutto alla Juventus torna prepotentemente di moda ed è pronto a salutare il Real Madrid. Si tratta del brasiliano Marcelo, sul quale Ancelotti non sembra intenzionato a puntare per l’imminente nuova stagione in quel di Madrid. Il terzino è in scadenza nel giugno 2022 e a 33 anni cerca un’ultima importante tappa per la sua carriera. Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital.com’, sul esperto laterale sarebbe recente l’interesse di Betis e Valencia che vedono in Marcelo un rinforzo di spessore. In particolar modo la squadra di Bordalas, nel caso perda Gaya accostato a diversi top club, può accelerare per l’ex Fluminense. Alla finestra rimangono interessate Juventus, Milan ed Inter, I bianconeri possono finalmente concretizzare la pista che porta a Marcelo, ormai da mesi un obiettivo dichiarato della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus e Milan, anche la Roma su Marcelo: lo scenario

Per la Roma, invece, è Mourinho il maggior sponsor di Marcelo: dopo il grave infortunio di Spinazzola, il brasiliano avrebbe grande spazio nella Capitale. Infine il Milan che ha visto sfumare il colpo Firpo ed è a caccia di un ‘partner’ di livello che si alterni a Theo Hernandez, nell’anno che rivedrà i rossoneri nuovamente protagonisti in Champions League.

Una concorrenza sempre più folta per il terzino del Real Madrid che difficilmente rimarrà per un’altra stagione con il club di Perez: Milan, Juventus e Roma alla finestra.

Marcelo è reduce da un’annata deludente, con 19 presenze e solo 4 assist vincenti all’attivo.