La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione per profili top: idea big a centrocampo, la suggestione

Da pochi giorni è iniziata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. La Juventus è sempre al lavoro per arrivare a giocatori di assoluto valore per incrementare il tasso tecnico della formazione bianconera. Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina cambieranno numerose dinamiche con la possibilità di rinforzare la rosa dell’allenatore livornese. Idea suggestiva per un colpo a parametro zero in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, colpo Busquets a zero

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” il Barcellona non vuole che il centrocampista spagnolo Busquets vada a giocare direttamente negli Stati Uniti. Lo stesso club catalano gli ha offerto una nuova proposta di contratto per un biennale, però con lo stipendio dimezzato. Per lui sono arrivate numerose proposte dalla MLS, ma finora non è arrivato l’assalto decisivo. Inoltre, lo stesso Laporta potrebbe prolungargli il contratto fino al 2025 a 7,5 milioni di euro a stagione con una riduzione importante.

La suggestione in casa Juventus sarebbe proprio quella di arrivare al top player del Barcellona e della Nazionale spagnola, avversaria in semifinale di Euro2020 dell’Italia. La proposta potrebbe arrivare proprio con un biennale prima di volare in MLS: lo stesso club spagnolo lo libererebbe a parametro zero.

Nel mirino della Juventus ci sarebbe sempre ancora Miralem Pjanic, pronto a dire al Barcellona dopo una stagione completamente da dimenticare. Il bosniaco è un pupillo di Allegri e così con il suo ritorno in bianconero, potrebbero cambiare ancora una volta le dinamiche.