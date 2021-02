Il Milan si regala un acquisto top per il ritorno in Champions League: l’ultima suggestione arriva dal Real Madrid, ma il giocatore piace anche alla Juventus

Il Milan si prepara a vivere un’estate da protagonista. La squadra di Pioli si è guadagnata sul campo la stima e il rispetto di tutti i top club, in Italia e in Europa. Primo in campionato da inizio stagione e superati i gironi di Europa League, l’undici rossonero non ha intenzione di cedere il passo e vuole portare a casa obiettivi inimmaginabili sino a qualche mese fa.

Calciomercato Milan, idea Marcelo

Il Milan può vincere lo scudetto e tornare a giocare la Champions League. Il ritorno nella massima competizione europea porterà nuovi innesti dal mercato. L’obiettivo della società è arricchire la rosa giovane rossonera con profili esperti che conoscano il torneo e possano garantire qualità, portando entusiasmo. L’ultima suggestione, a tal proposito, arriva dalla Spagna, con un giocatore del Real Madrid pronto a liberarsi a zero a giugno.

La squadra di Zidane è pronta infatti a cedere Marcelo. L’esterno brasiliano – classe 1988 – non fa parte dei piani futuri del Real Madrid. Il cambio modulo operato dal francese ha sacrificato il vice capitano, protagonista sin qui di una stagione anonima. Marcelo è stato utilizzato appena otto volte in Liga ed ha collezionato due assist. Criticato per alcuni errori difensivi gravi, Zidane lo ha messo spesso in panchina ed il giocatore è scontento.

Real Madrid pronto a cedere Marcelo a costo zero

Il suo addio sembra prossimo, a meno che le cose non cambino nei prossimi mesi. Tutto lascia passare che le strade di Marcelo e Real Madrid possano separarsi, anche perché l’esterno ha un contratto in scadenza – che non rinnoverà – nel 2022. I Blancos lo liberano gratis, ed il Milan è pronto all’assalto: l’idea è quella di spalmare il suo attuale ingaggio in più anni per poi garantire una fascia mancina a Pioli più che competitiva insieme a Theo Hernandez.

L’idea resta in piedi, ma per ora è solo una suggestione, anche perché sullo sfondo c’è sempre la Juventus. Marcelo gradirebbe tornare a giocare con Cristiano Ronaldo ed il club bianconero potrebbe offrirgli un contratto più conveniente. In estate potrebbe aprirsi un bel duello di mercato tra Milan e Juventus per Marcelo: il tutto a ritmo di ‘Samba’.