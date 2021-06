Il calciomercato di Milan e Roma vedrà l’approdo di un nuovo bomber: svolta dall’Inghilterra, ci pensa il top club

Il calciomercato estivo sta per entrare nel vivo, con i club di Serie A già attenti alle possibili ‘occasioni’ delle prossime settimane. In tal senso, Milan e Roma rimangono a caccia di almeno un rinforzo di spessore per l’attacco. I rossoneri hanno bisogno di un profilo di spessore che affianchi ma soprattutto rimpiazzi, all’occorrenza, Ibrahimovic che a ottobre compirà 40 anni. Uno dei nomi maggiormente accostati a rossoneri e giallorossi è ormai da mesi quello del ‘Gallo’ Belotti. L’attaccante del Torino rimane in scadenza nel giugno 2022 con la società di Urbano Cairo. Un’occasione ghiotta per le big italiane ma non solo, vista la valutazione della punta che senza rinnovo non supererà i 25 milioni di euro. Su Belotti, infatti, sta per piombare il top club inglese che può sbaragliare la concorrenza beffando sia il Milan che la Roma nella corsa al ‘Gallo’.

Calciomercato Milan e Roma, ipotesi Premier per Belotti

Si tratta dell’Arsenal che può farsi avanti per la punta 27enne, impegnata ad Euro 2020 con l’Italia. I ‘Gunners’ avrebbero in mente di abbassare la richiesta granata per il cartellino del centravanti di Calcinate, inserendo alcuni giovani nella trattativa.

Una situazione che potrebbe anche spingere Belotti lontano dalla Serie A dopo l’Europeo, con Roma e Milan ferme e a mani vuote. Nell’ultima deludente annata del ‘Toro’, Belotti ha comunque messo a segno 13 reti e 7 assist in 36 presenze.

Situazione dunque in divenire, dopo l’Everton adesso anche l’Arsenal potrebbe provarci per l’attaccante, portandolo in Premier League: Milan e Roma sono avvisate.