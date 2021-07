Calciomercato Inter, addio Brozovic senza rinnovo | Il PSG fa sul serio

Il PSG dopo Hakimi potrebbe mettere le mani anche su Marcelo Brozovic: possibilità di scambio con l’Inter, i dettagli

L’Inter cederà Achraf Hakimi nei prossimi giorni al PSG: l’operazione è conclusa, si attendono solo le visite mediche e la conseguente firma. E il marocchino potrebbe non essere il solo big ceduto. Si è parlato infatti della cessione di Lautaro Martinez, che ha ancora il contratto in scadenza nel 2023 e che è finito nel mirino di diversi club spagnoli, Barcellona su tutti. Uno dei giocatori che non ha ancora definito il proprio futuro è Marcelo Brozovic, nella selezione della Croazia per Euro 2020 e in scadenza nel 2022. O prolungherà il suo contratto, o dirà addio per evitare che venga perso a parametro zero.

Inter, scambio col PSG per Brozovic

Secondo quanto riferito da ‘InterLive.it‘, il PSG potrebbe tornare con prepotenza su Marcelo Brozovic, per tentare il secondo acquisto in casa nerazzurra. Il croato chiede 6 milioni di euro l’anno a Marotta per rinnovare, una cifra che Leonardo non faticherebbe a garantire per ovvi motivi. Non è esclusa la pista che porterebbe a uno scambio per Leandro Paredes, spesso accostato all’Inter, che nella rosa di Inzaghi andrebbe a sostituire proprio Brozovic.

D’altra parte, un’altra contropartita che verrebbe offerta è Juan Bernat, vista la necessità dell’Inter di acquistare un terzino sinistro. Il PSG offrirebbe lo spagnolo più 15 milioni di euro per arrivare a Brozovic.