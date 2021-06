Calciomercato Juventus, top player in attacco | Scambio con Bentancur

La Juventus potrebbe inserire Rodrigo Bentancur nello scambio per arrivare a Ousmane Dembele: futuro del francese in bilico

La Juventus, con il ritorno di Massimiliano Allegri, è alla ricerca di nuovi colpi per rinforzare il reparto offensivo. Tante sono le occasioni che il mercato presenterà nelle prossime settimane e tra queste c’è Ousmane Dembélé. L’esterno offensivo del Barcellona ha il contratto in scadenza nel 2022 e il futuro resta in bilico tra due opzioni: rinnovo oppure addio la prossima estate. Il club bianconero osserva, anche perché lo spazio per il francese potrebbe ridursi con l’arrivo di Memphis Depay, pupillo di Koeman.

Juventus, Bentancur per arrivare a Dembele

Secondo quanto riferito da ‘L’Esportiu‘, il Barcellona vorrebbe rinnovare il contratto a Dembélé. Tuttavia, il giocatore ha diversi dubbi sulla permanenza, che Joan Laporta non si aspettava. E se non dovesse rinnovare, il Barça lo metterà sul mercato e il costo del giocatore è di circa 50 milioni di euro. La Juventus è interessata al francese, che nell’ultimo anno prima del Mondiale in Qatar vuole continuità. E sul piatto potrebbe mettere un giocatore come Rodrigo Bentancur, impostando uno scambio alla pari, sulla falsa riga di quello tra Arthur e Pjanic dell’anno scorso.