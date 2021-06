Il Milan a caccia di un colpo sulla trequarti, ma deve guardarsi dalla concorrenza: Sarri può portare un obiettivo rossonero alla Lazio

La Serie A si rifà il look e tiene acceso l’interesse sul mercato. La girandola di panchine non si è ancora completata, ma tra le big la situazione sembra essersi delineata: tutte sistemate, eccezion fatta per la Lazio, pronta però ad ufficializzare l’arrivo di Maurizio Sarri. Un colpo che, di riflesso, riguarda anche il Milan, visto che il tecnico è pronto a beffare i rossoneri per l’acquisto di un giocatore.

Calciomercato Milan, Sarri gioca d’anticipo

Sarri-Lazio, una lunga trattativa arrivata alla fumata bianca grazie anche alle promesse di mercato esternate dal patron Lotito. Il tecnico è esigente e consapevole che servirà investire sul mercato per adattare una rosa abituata a giocare 3-5-2 al suo più congeniale 4-3-3. Diversi i nomi in ballo, uno dei quali porta al nome di Josip Ilicic.

Secondo quanto riferisce ‘Il Messaggero’, Sarri è pronto ad anticipare il Milan e a portare il talentuoso trequartista alla Lazio. Classe 1988, il giocatore ha un contratto in scadenza con l’Atalanta nel 2022, ma nell’ultima stagione ha avuto un rapporto di alti e bassi con mister Gasperini. Tanta panchina, soprattutto nel finale di stagione, ma 6 gol e 10 assist forniti solo in Serie A.

Calciomercato Milan, Ilicic alla Lazio

Ilicic era nel mirino del Milan, ancora alle prese però con il caso Calhanoglu: il ritardo della definizione del rapporto con il turco potrebbe portare a contrattempi sul mercato. Il giocatore – prima desideroso di nuove avventure – potrebbe ora rimanere in rossonero, con il club che non dovrebbe così più investire risorse sul ruolo.

La Lazio potrebbe uscirne avvantaggiata per Ilicic e anticipare così la concorrenza: lo sloveno garantirebbe qualità a Sarri, che potrebbe impiegarlo alle spalle degli attaccanti, arretrando il raggio d’azione di Luis Alberto come play basso. Prime strategie, ma il mercato è lungo e la trattativa deve ancora essere avviata.