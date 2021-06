Donnarumma si avvicina sempre di più al Paris Saint-Germain e arriva una riflessione sul trasferimento dell’estremo portiere

È stata un’annata importante per il Milan, che dopo una cavalcata da ricordare è riuscita a riconquistare un posto in Champions League sette anni dopo l’ultima volta. I rossoneri hanno vissuto stagioni difficili ma il quarto posto di questi mesi può rappresentare la svolta per tornare nel calcio dei grandi e ambire a risultati sempre migliori.

Sarà fondamentale questa finestra di calciomercato per provare a rinforzare la rosa e renderla ancor più competitiva rispetto al passato. Intanto però sono arrivati già dei primi movimenti e non c’è stato nulla da fare per Donnarumma, che ha salutato viste le richieste troppo alte arrivate dal suo procuratore Mino Raiola.

Calciomercato Milan, addio Donnarumma: “Hanno stravinto lui e Raiola”

I rossoneri si sono mossi da subito per rimpiazzarlo a dovere e hanno ingaggiato Maignan, che ha vissuto una grande annata con il Lille vincendo anche la Ligue 1. Per il classe 1999 della Nazionale Italiana, invece, si avvicina sempre di più la nuova destinazione: è a un passo ormai il trasferimento al Paris Saint-Germain.

La sua decisione è stata commentata così dal giornalista Ravezzani: “Dobbiamo essere onesti e sinceri. Se davvero Donnarumma andrà al PSG per 12 mln netti hanno stravinto lui e Raiola e straperso noi che pensavamo a una provvidenziale nemesi che avrebbe riportato il calcio ad antichi valori non solo economici ma anche etici”.

Per lui dunque alla fine di questa vicenda quelli che hanno vinto sono stati proprio Gianluigi Donnarumma e il suo agente Mino Raiola.